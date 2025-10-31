Prueba de altura para el Racing este sábado en A Malata ante el CD Tenerife

M.V.-El equipo ferrolano recibirá al líder de la categoría, el CD Tenerife, en un partido que se disputará este sábado a las 18:30 en el Estadio de A Malata (Canal Lineal Primera Federación). El conjunto verde tendrá un exigente partido en la 10.ª jornada de la Primera RFEF, recibiendo al principal candidato al título.

Se espera una buena afluencia de aficionados, que podrán disfrutar de una previa en las inmediaciones del estadio. El encuentro será dirigido por el colegiado madrileño, Álvaro Rodríguez.

El técnico Pablo López no podrá sentarse en el banquillo

El entrenador racinguista fue expulsado en los minutos finales del encuentro de la pasada jornada ante el Celta Fortuna, por lo que el Juez Único de Competición lo ha sancionado con dos partidos de suspensión, desatendiendo el recurso presentado por el Racing. David Pérez, segundo técnico racinguista, será el encargado de dirigir al equipo desde el banquillo ante el CD Tenerife y también la próxima semana en O Carballiño ante el CD Arenteiro.

En cuanto al cuadro de jugadores, el central Alex Zalaya sigue siendo la única baja por lesión. Después de la derrota ante el Celta Fortuna y la victoria en Langreo en Copa del Rey, el Racing tiene la oportunidad de medirse al líder de la categoría y de superarlo en caso de conseguir vencer en este partido. Un encuentro donde se espera que Pablo López repita la misma línea defensiva que en Balaídos, con Sergio Tejera por delante. A partir de ahí, como es habitual, surgen dudas sobre cuáles serán los jugadores que actuarán en la zona ofensiva, siendo Pascu el jugador más destacado en los últimos encuentros, partiendo desde la posición de extremo izquierdo. Otros jugadores con cartel de importantes esta temporada, como Jairo Noriega o Álvaro Giménez, se espera que puedan dar un puñetazo encima de la mesa en uno de los partidos más bonitos y disputados que se podrán vivir esta temporada en A Malata, ya que se miden dos recién descendidos de Segunda División, dos equipos, por lo tanto, llamados a luchar hasta el final por el título liguero de este grupo 1 de la Primera Federación.

El rival

El CD Tenerife mantiene a Álvaro Cervera como entrenador, así como a 8 jugadores de la plantilla que la temporada pasada compitió en Segunda División. Los canarios tuvieron un inicio arrollador en la Primera RFEF, con 6 victorias en las primeras 6 jornadas. Posteriormente, 3 derrotas en las siguientes 3 jornadas sembraron las dudas en los tinerfeños, si bien la gran ventaja del inicio les sirvió para no perder el liderato tras estos últimos tropiezos.

Es un conjunto que viene jugando con un 4-4-2 muy claro, siendo sus delanteros, Enric Gallego y Jesús de Miguel, dos de sus jugadores más destacados. Para este encuentro, el propio técnico deslizó la posibilidad de cambiar de sistema al 4-2-3-1, potenciando así la zona medular, donde brillan con luz propia otros de sus jugadores más destacados, Nacho Gil y Aitor Sanz. Un Tenerife en el que también milita el centrocampista con pasado racinguista, Maikel Mesa, un jugador de gran calidad que podría ganar protagonismo en el equipo isleño con el paso de las jornadas.

Los canarios, líderes con 19 puntos, 2 más que el Racing y que el Celta Fortuna, vienen de superar la primera ronda de la Copa del Rey el pasado martes, superando al RSD Alcalá.

Previa del partido en el aparcamiento del Pabellón de A Malata

Aprovechando que tanto O Parrulo FS (13:00), Racing (18:30) y Baxi Ferrol (20:30) juegan como locales este sábado, desde el Baxi Ferrol y desde la Peña Racinguista Morandeira han organizado una jornada de convivencia desde las 13:30 en el aparcamiento del pabellón de A Malata (zona Sexto Pino).

Esta fiesta de convivencia contará con un magosto popular, comida, bebida, juegos, sorteos y música en directo con un DJ. Habrá también una carpa cubierta.