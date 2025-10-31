El Baxi Ferrol cierra su calendario intenso de partidos este sábado recibiendo al Ingeniería Ambiental CAB Estepona

Segundo partido en el Pabellón de A Malata en esta semana para el Baxi Ferrol, recibiendo este sábado, a partir de las 20:30 horas al Ingeniería Ambiental CAB Estepona, en la 5ª jornada de la Liga Femenina Endesa.

En la víspera del partido comparecía rueda de prensa celebrada en el mismo escenario el entrenador Lino López.

Tras esta elevada carga inicial de la temporada, con nueve partidos en el mes de octubre “el equipo está muy bien físicamente” y las sesiones realizadas postpartido “son muy buenas, a todos los niveles, de intensidad, de carga”, por lo que estaba “muy contento”, con todo el equipo disponible para este partido, teniendo en cuenta que ante el SL Benfica pudieron hacer muchas rotaciones, repartiendo minutos entre todas las jugadoras.

Espera un Ingeniería Ambiental CAB Estepona es un equipo recién ascendido, pero que actualmente cuenta en sus filas con jugadoras “de primer nivel tanto de España, como de Europa”, con experiencia en equipos como Spar Girona o Perfumerías Avenida, además de exjugadoras con pasado en la WNBA. Sobre la pista tienen un quinteto “para salir a por todas.”

En relación a lo que espera mejorar respecto al partido del miércoles ante el SL Benfica “en situaciones defensivas o algún sistema en ataque y necesitamos trabajarlo, al contar con pocas sesiones de entrenamiento” en esta recta inicial de la temporada “por lo que tenemos que aprovechar cada partido para mejorar.”

Uno de los aspectos positivos de la plantilla del Baxi Ferrol es que las jugadoras “pueden jugar en varias posiciones y defender agresivas, con un nivel físico alto.” Todas las jugadoras “están sumando para el equipo y no se trata solo de meter puntos, también de hacer otras cosas” y si una jugadora no está acertada de cara el aro “puede estar defendiendo muy bien”, una circunstancia “que no es fácil de conseguir, que sean todas protagonistas.”

Lino López reconocía que el club “trabaja mucho desde el verano” para que iniciativas como la previa, realizada conjuntamente con la Peña Morandeira sea posible “haciendo una gran fiesta entre todos”, con “mucho trabajo que no se ve para organizar eventos así”, estando “muy orgulloso”, ya que “da un paso adelante al club haciendo crecer la masa social.”

El técnico hacía un llamamiento a la afición “ya que a mucha gente se lo están contando lo que está pasando y los que vienen por primera vez, repiten”, al disfrutar de la experiencia que se vive en el Pabellón de A Malata.