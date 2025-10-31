La Fundación Amancio Ortega entrega a la Xunta de Galicia la residencia de mayores de O Bertón

Dos años después de iniciarse las obras, la residencia de mayores de O Bertón ya es una realidad y este viernes era un día señalado en el calendario, con la entrega oficial de las instalaciones por parte de la Fundación Amancio Ortega a la Xunta de Galicia, en un acto que contaba con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; de la presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez; su vicepresidente, José Arnau; la conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Esta es la quinta de las siete residencias que en los últimos años estaba construyendo la Fundación Amancio Ortega y, esta de O Bertón, “queríamos hacerlo con urgencia”, afirmaba su vicepresidente José Arnau, que tomaba la palabra en nombre de la institución.

La residencia de O Bertón “es un proyecto muy ilusionante, con una realidad social”, situada en una parcela grande “y que ha sido una de las mayores inversiones realizadas”, dotando a la ciudad con 120 nuevas plazas en una parcela de 6.500 metros cuadrados, como también generará retorno económico, con 120 nuevos empleos “con condiciones buenas.”

El vicepresidente de la Fundación Amancio Ortega quería agradecer su trabajo a todas las empresas que participaron en la construcción de esta residencia, al equipo de la institución, a la Xunta de Galicia y, en especial, al alcalde de Ferrol “por todas las facilidades por hacer esto posible.”

José Manuel Rey Varela: “Ferrol agora está en igualdade coas sete cidades de Galicia”

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, reconocía que este viernes “é un día histórico para a nosa cidade”, en algo más que una entrega de un edificio “é un lugar de solidariedade, o agradecemento é a memoria do corazón.”

Quería realizar un agradecimiento especial a la Fundación Amancio Ortega “nun exemplo de responsabilidade social con Galicia”, en un proyecto de construir residencias en Galicia “moi ambicioso” y que había iniciado el propio José Manuel Rey Varela hace ocho años en su etapa como conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia. Recordaba “todas as horas de traballo que se invertiron a favor de Galicia e Ferrol, para ter unha sociedade e una cidade mellor.”

Con esta cesión a la Xunta de Galicia, Ferrol ahora “está en igualdade coas sete grandes cidades de Galicia” y que da continuidad al proyecto de transformación del barrio de O Bertón “con proxecto de cidade para os máis novos” con la construcción de viviendas residenciales públicas que la Xunta de Galicia está construyendo justamente en la parcela de enfrente de esta residencia.

Alfonso Rueda: “É para presumir ter as mellores residencias de España”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, precisamente empezaba su intervención recordando las reuniones del consello de la Xunta cuando era compañero de José Manuel Rey Varela, de aquella presidida por Alberto Núñez Feijoo. “Falábamos de 800 prazas públicas en toda Galicia”, pero había la necesidad económica “de atopar alguén que nos impulsara coa máxima calidade”, encontrando la ayuda de la Fundación Amancio Ortega.

Esta residencia de mayores es un edificio “magnífico, onde se farán ben as cousas”, siendo ya la quinta inauguración dentro del acuerdo entre la Fundación Amancio Ortega y la Xunta de Galicia.

Las 120 plazas que se crearán “terán aquí as mellores condicións”, siendo este viernes un día para presumir “de ter as mellores residencias de España” y ya adelantaba que este lunes el consello de la Xunta empezará con el proceso de licitación de la gestión del servicio de atención residencial.

En este barrio de O Bertón, la administración autonómica está construyendo “moitas vivendas sociais” siendo esto una manera de “implicarse cos máis sensibles”, en un proyecto “compricado para levalo cabo.”