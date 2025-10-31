A Deputación da Coruña aproba o convenio con As Pontes para a construcción da CAM da provincia

Será a primeira das tres Casas de Acompañamento aos Maiores que a Deputación pretende construír na provincia, baseadas nun modelo innovador que aposta por unha atención máis proxima e máis aberta á comunidade. O Concello das Pontes cede os terreos do antigo colexio Pardo Bazán Deputación asumirá a construcción da CAM das Pontes cun investimento de 6 millóns de euros.
O pleno da Deputación da Coruña aprobou cos votos a favor de PSOE, BNG e Alternativa dos Veciños e a abstención do Partido Popular, o convenio co Concello das Pontes para a cesión dos terreos, a construción e posta en funcionamento da Casa de Acomapñamento ás Persoas Maiores (CAM) das Pontes, que será o primeiro centro do novo modelo residencial que a institución provincial planea implantar tamén en Rianxo e Ordes.
O presidente provincial e alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, explicou que ademáis da cesión dos terreos nos que se asenta o antigo colexio Pardo Bazán á Deputación, o Concello das Pontes sufragará tamén o derribo do inmoble existente, mentres que a Deputación financiará con 6 millóns de euros a construción da nova residencia, cuxas obras están previstas para iniciarse no ano 2026.
“Grazas á colaboración entre administracións, por fin se fai realidade un proxecto socialmente moi demandado. A Casa de Acompañamento non só permitirá que as persoas maiores permanezan no seu entorno habitual, evitando situacións de desarraigo e illamento, senón que tamén será a primeira pedra dun novo modelo de atención aos maiores que queremos ir estendendo na provincia”, sinalou González Formoso.
O presidente provincial salientou tamén o impacto económico e social do proxecto: “Falamos da creación directa de 70 empregos e dunha inversión por parte da Deputación da Coruña superior aos 30 millóns de euros durante os próximos 30 anos”
A CAM pontesa será a primeira das tres que prevé pór en marcha a Deputación, xunto cos futuros centros de Ordes e Rianxo. As CAM están baseadas nun novo modelo residencial que aposta por unha atención máis próxima e máis aberta á comunidade, unha alternativa ao sistema actual, marcado moitas veces pola masificación, a despersonalización e por custes demasiado elevados para as familias.
Neste sentido, o proxecto das CAM basearase no chamado modelo de quinta xeración, inspirado en experiencias avanzadas de países do norte de Europa. Trátase de centros pequenos e humanizados, organizados en unidades convivenciais que reproducen un fogar, abertos á comunidade, integrados no territorio e centrados na persoa. Cada unidade busca respectar a autonomía, os vínculos sociais e afectivos e a calidade de vida das persoas maiores.
As CAM da Deputación da Coruña pretenden dar resposta a esta realidade cun enfoque moderno e humanizado, que aposta pola atención centrada na persoa, a autonomía, a calidade de vida e a proximidade. Non serán só residencias, senón centros integrais de acompañamento baseados nun modelo innovador, máis sensible e máis cercano. Un modelo que complementa ao existente e que pretende integrar á sociedade do entorno mediante centros abertos á comunidade, onde poda haber convivencia entre xeracións, máis parececidos a un fogar que a un hospital.
59 prazas divididas en catro unidades convivenciais
En canto a datos concretos, a residencia de As Pontes contará con 59 prazas organizadas en catro unidades de convivencia, concebidas como pequenos fogares, con habitacións amplas e espazos abertos, cociña, salón, baño propio, acceso ao exterior e incluso decoración personalizada. Contará ademais con xardíns terapéuticos, espazos de reunión familiar e a posibilidade de convivir con mascotas, buscando un modelo máis próximo ao fogar que á institución tradicional.
A cesión do antigo colexio Pardo Bazán representa un paso decisivo para a Deputación na implantación deste modelo pioneiro en Galicia, que tamén incorporará tecnoloxía asistencial de vangarda, como sensores de presenza e confort ambiental (luz, ruído, temperatura), sistemas de prevención de caídas, localización intelixente, monitores biométricos ou telemedicina e favorecerá a creación de emprego local.