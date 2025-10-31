O Parrulo Ferrol quiere seguir con su buena dinámica en casa ante los líderes de ElPozo Murcia Costa Cálida

Regresa la pista azul al Pabellón de A Malata después de cinco años y la ocasión lo merece para O Parrulo Ferrol, recibiendo a los líderes de ElPozo Murcia Costa Cálida, en la 8ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará el sábado, a las 13:00 horas.

En la víspera del partido comparecían en el mismo escenario del partido el jugador Rubén Orzáez y el entrenador Gerard Casas.

Los ferrolanos afrontan este partido “con mucha ilusión, es una alegría enorme”, afirmaba Rubén Orzáez, con el objetivo de “salir a la pista y competir como se debe de hacer.”

En esta recta inicial de la temporada “estamos haciendo bien las cosas” y en los partidos en casas “estamos fuertes”, esperando que este sábado ante ElPozo Murcia Costa Cálida “sea de resultado corto, que llegue igualado al final del partido y poder llevarnos los tres puntos.”

Enfrente tendrán a un ElPozo Murcia Costa Cálida que llega en uno de sus mejores momentos de los últimos años tras conseguir la victoria en sus seis últimos partidos, aunque los líderes son conscientes de que “vienen a una pista que no es fácil ganar”, en un partido que será “bonito para nosotros y para la ciudad”, siendo una buena oportunidad para “demostrar el buen ambiente” que genera el fútbol sala en Ferrol.

Jugar en la pista azul de la RFEF siempre hace ilusión, aunque los ferrolanos están acostumbrados a jugar en la superficie habitual de A Malata “con sus particularidades”, aunque contando que “tendremos el público a nuestro favor”, en un día muy intenso de deporte en la ciudad, animando a las aficiones de Baxi Ferrol y Racing de Ferrol que vengan a ver el partido, como posteriormente la afición de O Parrulo Ferrol acuda posteriormente a los partidos de la tarde de los otros dos clubes de la ciudad.

Gerard Casas: “ElPozo Murcia Costa Cálida llega en las mejores condiciones desde hace años”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, quiere quitarse la espinita de lo sucedido el pasado sábado ante Jaén Paraíso Interior “que fue un partido mejor de lo que dice el resultado”, con el equipo “mejorando semana a semana.”

Tendrán ante sí uno de los retos más grandes en este primer tramo de la temporada, enfrentarse a un ElPozo Murcia Costa Cálida “que llega en las mejores condiciones desde hace años”, aunque, en el otro lado de la balanza, recordaba que los ferrolanos “no hemos perdido en casa aún”, siendo este partido “otra final y tenemos que jugar nuestras bazas.”

Sobre la pista azul de la RFEF, los ferrolanos tendrán que “saber quienes somos nosotros y quienes son ellos, para encontrar el equilibrio”, en una buena semana de entrenamientos “sabiendo lo que tenemos que hacer.”

Gerard Casas reconocía que cada partido se trabajaba de una manera diferente “adaptándonos en función del rival”, pero sin olvidar “nuestro modelo de juego y de identidad”, ante un conjunto murciano que “es muy diferente” al resto de equipos de la Primera División.

A nivel de efectivos, el entrenador ferrolano espera poder contar con todos los jugadores disponibles, tras las ausencias en el último partido.

Para finalizar, el entrenador de O Parrulo Ferrol afirmaba que el retorno de la pista azul al Pabellón de A Malata y un partido ante ElPozo Murcia Costa Cálida “es un proceso de años, donde la afición fue protagonista para conseguirlo”, por lo que esperaba que “disfrutasen del partido y conseguir entre todos los tres puntos.”