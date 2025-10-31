As Pontes celebra MOVA o mercado de oportunidades que enche de vida e comercio as rúas da vila

As Pontes acolle esta fin de semana, os días 1 e 2 de novembro, unha nova edición de MOVA 2025, o tradicional mercado de oportunidades no que os establecementos locais sacan os seus produtos á rúa para ofrecer descontos, promocións e liquidacións especiais.
A iniciativa, organizada polo Concello de As Pontes de García Rodríguez en colaboración coa Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Ponteses (COHEMPO), busca dinamizar o comercio de proximidade e animar á veciñanza a facer as súas compras no municipio.
Nesta edición participarán 12 comercios locais, que instalarán os seus postos na Avenida da Coruña, converténdoo nun gran espazo comercial ao aire libre. O evento desenvolverase o sábado, de 10:00 a 15:00 e de 16:30 a 20:30 horas, e o domingo, de 10:00 a 19:00 horas.
Ademais, entre as persoas que realicen compras nos establecementos participantes sortearanse 600 euros en premios, que se repartirán mediante tarxetas rasca. Os premios consistirán en vales de compra para gastar durante o fin de semana nos comercios que forman parte do MOVA, incentivando así o consumo inmediato e o apoio directo ao comercio local.
A concelleira de Promoción Económica, Elena Lopez, destaca que MOVA “é unha oportunidade para que os negocios locais dean saída aos seus produtos e, ao mesmo tempo, para que a veciñanza poida aproveitar prezos moi vantaxosos sen saír das Pontes”. Engadiu que “con este tipo de iniciativas apoiamos o comercio de proximidade, fomentamos o consumo responsable e contribuímos a que as rúas da vila se enchan de vida, actividade e ambiente”.
Asi mesmo, Elena López, agradece a implicación, o esforzo e o compromiso, unha vez máis, dos establecementos comerciais das Pontes, que participan nesta iniciativa e o seu respaldo a esta proposta municipal coa que se mostra a importancia do sector na economía local.
Con MOVA 2025, o Concello de As Pontes reafirma o seu compromiso coa promoción do comercio local e coa dinamización económica da vila, impulsando propostas que fortalecen o tecido empresarial e favorecen a relación directa entre comerciantes e clientela.