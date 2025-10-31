Se inaugura la exposición “Das Crebas”, de Xosé Luis López en el Ateneo Ferrolano

El Ateneo Ferrolano presenta la nueva exposición del artista gallego Xosé Luis López (Das Crebas), que se inaugura este viernes 31 de octubre y permanecerá abierta al público durante un mes.

Un diálogo entre el mar, la materia y el tiempo

La muestra reúne una cuidada selección de obras en las que el artista explora la relación entre materia, tiempo y memoria. Su práctica se centra en la recuperación de elementos arrastrados por el mar u olvidados, a los que otorga una nueva vida a través de la creación plástica.

Las piezas —maderas erosionadas, fragmentos, texturas marinas— se convierten en “pareidolías” visuales: imágenes que evocan figuras y relatos ocultos, ofreciendo al espectador una experiencia de descubrimiento y reflexión sobre la belleza del efímero y el valor del que normalmente se descarta.

Das Crebas, nombre artístico de Xosé Luis López, es un creador multidisciplinar que transforma materiales naturales y residuales en obras de gran carga poética y simbólica. Su trayectoria nace de un proceso vital y artístico de renovación personal, en el que la observación y la experimentación son claves. Sus obras, sometidas a procesos de tratamiento y conservación —como la congelación o la restauración manual—, rescatan fragmentos de la naturaleza para transformarlos en noticias narrativas visuales. Su trabajo propone una reflexión sobre la relación entre el humano y lo natural, sobre el paso del tiempo y la posibilidad de encontrar belleza y memoria en el que el mar devuelve.

Con esta exposición, el Ateneo Ferrolano ofrece al público una oportunidad para sumergirse en una experiencia artística que parte de la naturaleza y llega a la abstracción contemporánea. Las creaciones de Das Crebas invitan a mirar más allá de la superficie, a descubrir como el mar, el tiempo y la materia pueden converger en una poética visual que interpela tanto la emoción como la conciencia ambiental.

La exposición estará abierta al público durante un mes a partir de hoy 31 de octubre.