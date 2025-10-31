Aprobada a moción de TEGA e BNG reclamando á Xunta investimentos para Narón

O pleno celebrado este xoves 30 no Consistorio de Narón, aprobou unha moción dos grupos municipais de Terra Galega e BNG instando á Xunta a incluir investimentos en Narón nos seus orzamentos para o ano 2026; entre as solicitudes destacan un plan de investimentos para ampliar a rede de saneamento e abastecemento rural, ao igual que se fai noutros concellos; un centro integral de atención ás persoas maiores; un plan de melloras para os centros de ensino públicos que inclúa os servizos de comedor e madrugadores; un centro integrado de Formación Profesional, a renovación de beirarrúas na estrada de Cedeira, a xestión das escolas infantís, unha liña de transporte público que conecte os barrios da Gándara e da Solaina co Concello, o centro de saúde e os dous institutos da cidade ou un plan de limpeza dos ríos que transcorren por Narón.
Outra moción aprobada foi a dos grupos municipais de TEGA, BNG e PSOE relativa á reivindicación do día 25 de novembro e á necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. A corporación municipal tamén realizou unha Declaración Institucional por un tren do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal, atendendo á solicitude feita polo Foro Cidadán polo Ferrolcarril.
Na sesión plenaria quedou aprobado, así mesmo, un expediente de modificación de crédito por importe de 191.252,39 euros. Desta contía, tal e como explicou o edil unha partida de 69.700 euros destinaranse á instalación da climatización da Escola Infantil sa Solaina. Así mesmo, 36.300 euros serán para traballos de sinalización horizontal de vía municipais e 11.000 euros para dúas casetas para almacenazxe de material deportivo no campo do fútbol do Cadaval e no Pavillón do Val.
Tamén sairon adiante sendas mocións do PP e do PSOE relativas á mellora no servizo de axuda no fogar (SAF); unha moción do PSOE para a modificación do Regulamento do Servizo Municipal de Abastecemento de Auga e Saneamento, e outra do BNG para a elaboración dun plan de acción local de vivenda.