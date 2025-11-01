Miriam Casillas, entre las favoritas en la Copa del Mundo de Viña del Mar

La olímpica del Triatlón Ferrol cerró las Series Mundiales como la 27ª mejor triatleta del mundo pero no ha terminado su temporada de competición.

Miriam Casillas es señalada como una de las triatletas a seguir en la Copa del Mundo de Viña del Mar de este fin de semana por la propia federación internacional.

En su crónica previa, se destaca a la olímpica del Triatlón Ferrol por ser “conocida por su sólido ciclismo y sus fiables finales en la carrera a pie”. La triatleta de Badajoz continuará su temporada 2026 en la prueba chilena después de haber terminado con un 13o puesto en la Gran Final de las Series Mundiales y finalizar como la 27ª mejor de la competición.

La prueba, en la que parte como favorita a la victoria Jeanne Lehair, número 6 de las Series Mundiales y compañera de entrenamiento de Miriam Casillas, se celebrará en formato esprín -750 m de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera- desde las 14:00 horas del domingo en horario peninsular español.