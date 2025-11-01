El Museo de la Construcción Naval de Ferrol cierra temporalmente por labores de mantenimiento

Este sábado 1, festividad de Todos los Santos, abre al público en horario habitual, de 10:00 a 19:00 horas.

El Museo de la Construcción Naval abrie sus puertas este sábado, festividad de Todos los Santos, en su horario habitual, de diez de la mañana a siete de la tarde y lo hará también el domingo de 10:30 a 14:30 antes de proceder al cierre anual habitual para realizar tareas de mantenimiento.

Así, entre el lunes 3 y el lunes 17 de noviembre se pausan las visitas del público para proceder a realizar trabajos relacionados con la iluminación de los paneles expositores de la sala Carlos III, el tratamiento antihumedad en los techos de la primera planta y una serie de mejoras expositivas en la zona de la fragata Magdalena y de carpintería de ribera.

A finales de mes, concretamente el día 20, se inaugura una nueva exposición en la sala Carlos III, en este caso con pinturas y fotografías del Liceo Europeo de las Artes bajo el título “Magia gallega”. El 26, el Colegio de Ingenieros Navales organiza en el mismo escenario una jornada dedicada a la Ingeniería Naval Forense y el 28 el Club de Prensa de Ferrol conmemorará en Exponav el quinto centenario de la Batalla de Pavía.

Además, el sábado 22 a las 12:00 horas tendrá lugar una visita guiada gratuita a la planta baja del Museo de la Construcción Naval para la que se puede reservar plaza a través del teléfono 981 359 682 o del correo electrónico exponav@exponav.org