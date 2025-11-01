A Deputación licita a musealización do Mosteiro de Caaveiro por máis de 340.000 euros

As empresas interesadas teñen ata o 24 de novembro para presentar as súas ofertas para executar estes traballos.
A Deputación saca a concurso público as obras de musealización do Mosteiro de Caaveiro, no Concello da Capela. O investimento previsto ascende a 342.975,21 euros e as empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 24 de novembro do presente ano.
Os traballos consistirán principalmente en intervencións museográficas para acondicionar o convento nun espazo que permita unha mellor contextualización do edificio, ofrecendo á persoa visitante unha experiencia de aprendizaxe cultural sobre a Idade Media en Galicia, un dos momento de maior pulo do mosteiro.
A instalación de pasamáns nas escaleiras para garantir a seguridade das persoas usuarias, así como facilitar a mobilidade daquelas con maior dificultade, será unha das intervencións a desenvolver. O proxecto tamén contempla a instalación dun novo peche de control de acceso ao mosteiro, co fin de diferenciar a canle de entrada e de saída.
Na mesma liña, modificaranse os cadros eléctricos e instalarase unha nova iluminación que permita visualizar os novos elementos do museo. Finalmente, construiranse tabiques museográficos coa finalidade de tematizar o sotoandar da Casa dos Cóengos. O prazo de execución das obras será de seis meses desde a súa adxudicación.
O deputado de Patrimonio, Xosé Penas, sinala que a actuación supón “un antes e un despois para o patrimonio na provincia da Coruña, ademais de representar o compromiso da Deputación coa conservación e mellora dos nosos monumentos históricos”. O deputado remata engadindo que “a musealización do Mosteiro de Caaveiro implicará unha importante mellora do turismo e un servizo de calidade, á altura dos galegos e das galegas”.