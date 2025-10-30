A obra de danza contemporánea «Cicatriz» chega a Ferrol con Antón Reixa e Kirenia M. Acosta

A peza foi seleccionada dentro do catálogo de espectáculos recomendados pola Red Nacional de Teatros 2025.

A obra Cicatriz chega este venres 31 ás 20:30 horas ao Teatro Jofre de Ferrol, baixo a producción da compañía Kirenia Danza en colaboración con Artestudio e o Centro Coreográfico Galego. Trátase dunha peza de danza contemporánea que pon corpo ao poema homónimo do icónico Antón Reixa, baixo a coreografía e dirección de Kirenia M. Acosta.

En escena, aparecen dous corpos suturados: o dun artista galego de 67 anos que se inicia na danza tras un accidente que o deixou en coma, e o dunha coreógrafa de orixe cubana cunha traxectoria atravesada por lesións e resistencia. A complicidade de ambos visibiliza o anti-idadismo e a inclusión. Unha vez rematada a obra, comeza un coloquio final con ambos personaxes tan cheos de suturas. Búscase que o espectáculo sexa unha experiencia trans-sensorial e emocional que convide ao público a reflexionar sobre a natureza do desexo e o caos na vida humana.

A peza foi seleccionada dentro do catálogo de espectáculos recomendados pola Red Nacional de Teatros 2025, tendo dúas distincións: Espectáculo Inclusivo e Recomendado.

As entradas poden adquirirse ó prezo de cinco euros na billeteira do Jofre e na web de Ataquilla

