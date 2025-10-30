El alcalde de Ferrol avanza a la AVV del ensanche A la adjudicación de las obras del centro cultural Carvalho Calero

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios, José Tomé, se reunieron con la directiva de la AVV del Ensanche A para analizar las actuaciones llevadas a cabo dentro del plan de barrios. El regidor aprovechó para avanzarles que “nas próximas semanas adxudicaremos xa as obras do arranxo do interior do centro cultural Carvalho Calero”. Se trata de una “actuación moi importante”, que llevan demandando los vecinos desde hace tiempo debido al mal estado en el que se encuentra el centro cívico.

Tal y como recordó el regidor “o proxecto conta cunha inversión de máis de 550.000 euros e completa a renovación de acabados en paramentos e teitos, a adecuación dos accesos e actuación nos aseos”, entre otras.

También se retirará el pavimento actual en los espacios de tránsito de la planta primera, y la instalación de otro pavimento vinílico homogéneo, del mismo tipo que el empleado en los aseos. Está prevista, también, la revisión y actualización puntual de las instalaciones, el relevo de elementos de final en los alféizares de las ventanas, el relevo de el acabado del cuerpo elíptico central y actuaciones en parte de los solados. Además, se reparará el vídeo-portero y se sustituirán las luminarias rotas. El plazo de ejecución de las obras será de cinco meses.

En estos momentos, también se está ejecutando el proyecto de cubrición del parque del Inferniño. Será el primer parque infantil cubierto de la ciudad y contará con una cubierta a cuatro aguas de unos 360 metros cuadrados con estructura de acero y cubierta con policarbonato para cubrir el área de juegos infantiles. El plazo de ejecución es de tres meses.

El alcalde, también, trasladó a la directiva la implantación del protocolo de seguridad, que se aprobó este pasado lunes en la Xunta Local de Seguridad. “Hai meses que reforzamos a vixilancia neste barrio, e así seguimos traballando conxuntamente coa policía nacional, para que todos poidan disfrutar con tranquilidade e seguridade do Ensanche”.

PLAN DE BARRIOS

Con respecto a los trabajos llevados a cabo durante una semana al amparo del plan de barrios, se llevó a cabo la siega de más de 15.300 metros cuadrados de zonas verdes del barrio. Además, se realizaron escardas en los macizos de la calle Inferniño, palco das Ánimas, Bello Piñeiro, carretyera de Castilla y plaza Ricardo Segura Torrella. Asimismo, se realizó la plantación de flor de temporada en los parterres de las zonas verdes de la calle Inferniño, con 140 unidades de viola tricolor y 350 unidades de viola cornuta en la para de Segura Torrella.

En cuanto a las tareas de desbroce y chapeo, se ejecutaron en más de 16.200 metros lineales en el barrio, y se procedió a la limpieza de todos los contenedores del barrio 127 RSU, 60 amarillos, 22 azules y 14 vidrio.

La empresa de mantenimiento eléctrico, llevó a cabo 74 actuaciones entre las de mantenimiento correctivo, para arreglar averías, y las dirigidas a la prevención, para optimizar el funcionamiento.