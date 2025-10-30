El ciclo de teatro de marionetas ‘Festea’ continúa este viernes en Ferrol con «El Mago de Oz»

La función, con entrada gratuita, comenzará a las 18:30 horas en la capilla del Centro cultural Torrente Ballester y está pensada para niños y niñas a partir de cuatro años.

Escobas, fregonas, cacharros, utensilios de cocina y objetos diversos dan vida a esta divertida y sugestiva versión del Mago de Oz, producida por la compañía La canica teatro de títeres. Se trata de una pieza de teatro de títeres y objetos que se representará el viernes 31 de octubre a las 18:30 horas en la capilla del centro Torrente Ballester, para niños y niñas a partir de cuatro años de edad y con entrada gratuita.

Una niña que desea volver a la su casa, un espantapájaros que quiere tener un cerebro para poder pensar, un hombre de hojalata que anhela tener un corazón para poder sentir, y un león cobarde que quiere tener valor emprenden un viaje la ciudad Esmeralda en la búsqueda del Mago de Oz. En su recorrido, los protagonistas aprenderán el valor de la amistad, la ternura, la comprensión y la ilusión.

Dirigida por Pablo Vergne, con la participación de los músicos Daniela Saludes y Alba Vergne, y la participación de Eva Soriano, Ricardo Vergne y Fernando Cetrángolo dándole vida a los títeres.