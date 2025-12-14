El Hozono Global Jairis no le da ninguna opción al Baxi Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Hozono Global Jairis es uno de los favoritos a todo en esta temporada en la Liga Femenina Endesa y lo ha demostrado ante el Baxi Ferrol, al imponerse por 81-62, en la 11ª jornada disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón Fausto Vicent (Alcantarilla, Murcia).

El partido empezaba con un intercambio de canastas entre los dos equipos, aunque parecía que el Baxi Ferrol podía empezar a llevar la iniciativa con un triple de Ine Joris que las ponía cuatro puntos por delante, una ventaja que aguantaban durante varios minutos, pero las murcianas conseguían darle la vuelta al marcador en la recta final del cuarto e incluso poniéndose ocho puntos por encima. Las ferrolanas conseguían reaccionar y cerraban el primer cuarto a solo cuatro de distancias, 25-21.

El segundo cuarto empezaba con muchas imprecisiones en ambos equipos, con tan solo una canasta para cada equipo en los primeros tres minutos, algo que se extrapolaba a todo este periodo, donde las defensas se imponían a los ataques. En la recta final el Hozono Global Jairis daba un paso adelante, subiendo su intensidad en su juego interior, además de hacerse con rebotes decisivos, algo que acababa siendo clave al volver a abrir las distancias e irse al descanso 39-29.

Las cosas no empezaban nada bien en el tercer cuarto, con una gran efectividad desde el trile de las murcianas, como también se hacían con varios balones anotando bajo el aro en rápidas jugadas, con un parcial inicial de 10-2 que hacía saltar todas las alarmas en el Baxi Ferrol. Tras un tiempo muerto, las ferrolanas daban un paso en el ataque, mejorando en su juego, recortando distancias gracias al juego liderado por Claire Melia. Las cosas volvían a complicarse con dos triples seguidos de Lewis, que se sumaban a varios fallos de las ferrolanas desde el tiro libre, dejando el marcador en 59-45.

El partido se había complicado para las ferrolanas y el Hozono Global Jairis no quería dar opción a una hipotética remontada en el último cuarto, llevando todo el peso del juego, aprovechando varias imprecisiones y recuperaciones para llevar las distancias a más de 20 puntos. Con el partido ya encarrilado para las locales, estas aprovechaban para realizar rotaciones en la pista ante un Baxi Ferrol que empezaba a asimilar la derrota hasta llegar al marcador final del 81-62.

Con este resultado, el Baxi Ferrol ocupa el 9º puesto de la Liga Femenina Endesa, con 5 victorias y 6 derrotas. Este jueves volverán a saltar a la pista, en el partido de vuelta del playoff de la Eurocup Women, recibiendo al GEAS italiano, a partir de las 20:15 horas, en el Pabellón de A Malata.

Hozono Global Jairis: Alarcón (10), Ayuso (9), Ehk (14), López-Senechal (19), Massey (10) – también jugaron – Prieto (4), Mataix (0), Vonleh (4), Alguacil (0) y Lewis (11).

Baxi Ferrol: Erjavec (6), Millán (0), Daniels (12), Joiner (13), Joiris (5) – también jugaron – Sánchez-Ramos (3), Samson (7), Sotolova (6), Melia (8) y Rodríguez (2).

Árbitros: Enrique López Herrada, Fernando Ibáñez García y Jordi Domingo Vilalta.

Parciales: 25-21, 14-8, 20-16 y 22-17.

Pabellón: Fausto Vicent (Alcantarilla, Murcia).