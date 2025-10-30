El Océano Surf Museo de Valdoviño acogerá una jornada inmersiva sobre la riqueza de los fondos marinos

Se celebrará el 8 de noviembre, promovida por el GALP A Mariña-Ortegal.

El Océano Surf Museo de Valdoviño será escenario el próximo sábado 8 de noviembre de una jornada del proyecto «Divulmar: La riqueza de los fondos marinos» del GALP La Marina-Ortegal. El programa incluye una experiencia 360º con la que sumergirnos en los hábitats submarinos de la zona a través de la realidad virtual; la visita a la exposición fotográfica «Océanos»; una muestra didáctica sobre la biodiversidad local y la problemática de los residuos, y diversos talleres creativos, entre ellos de pintura, para los más pequeños y pequeñas de la casa.

Se celebrarán de 10 la 14 horas y de 17 la 19 horas, con el que el Océano Surf Museo ampliará en esa jornada los horarios habituales de apertura, ofreciéndonos una magnífica oportunidad para visitarlo o revisitarlo. Organizada por la empresa de turismo activo y de naturaleza Maremasma, la jornada, que se inaugurará oficialmente a las 11:30 horas con la proyección de una pieza documental, busca difundir entre la ciudadanía la riqueza de nuestros fondos marinos para, así, implicarnos más activamente en su cuidado y preservación.

Todas las actividades son gratuitas, y la participación en la experiencia inmersiva, por orden de llegada.