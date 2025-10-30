La Xunta destina casi 345.000 euros a un nuevo centro de élite para remo y triatlón en Cedeira

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes visitó las instalaciones del club de natación de la villa, donde entrenan deportistas locales como el triatleta Damián Suárez, a lo que felicitó por los logros en el Mundial de Ácuatlon 2025.

El Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitó en el mediodía de este jueves la localidad de Cedeira (A Coruña), para anunciar el apoyo económico del Gobierno gallego a la construcción de un nuevo espacio deportivo especializado en triatlón y remo en este municipio, disciplinas con un peso destacado en la comarca de Ferrolterra.

La Xunta aportará casi 345.000 euros de una inversión total cercana a los 690.000 euros para este proyecto, financiado a través del fondo adicional al Fondo de Cooperación Local destinado a infraestructuras municipales de carácter estratégico. Las futuras instalaciones, que se construirán anexas a las ya existentes, incluirán zonas de entrenamiento específicas para remo y triatlón, además de una sala de musculación, vestuarios, sauna y zona de recepción. El objetivo es dotar de medios adecuados a los deportistas, entre los que Cedeira cuenta con once atletas reconocidos de alto nivel (DGAN).

Durante la visita, Calvo felicitó personalmente al triatleta local Damián Suárez, quien recientemente logró la medalla de plata en la categoría élite y la de oro en júnior en el Mundial de Acuatlón 2025, disputado en Pontevedra.

Diego Calvo reiteró el «compromiso con los Ayuntamientos gallegos«, recordando que Cedeira, en particular, ha recibido más de 2,3 millones de euros a través de distintas líneas de apoyo de la Xunta en los últimos años. El proyecto de Cedeira es una de las 19 iniciativas beneficiarias de la convocatoria de la línea de apoyo a proyectos estratégicos de la Xunta en 2025, dotada con un total de 8,5 millones de euros.

El integrante del Gobierno de la Xunta resaltó que esta orden de ayudas busca impulsar proyectos que «trascienden el ámbito municipal» para fomentar la economía y transformar otros ámbitos como el deporte, el turismo o el medio ambiente. Debido a la alta demanda y su importancia, la Xunta ya ha anunciado que el presupuesto de esta línea se incrementará hasta los 10 millones de euros para el ejercicio 2026.

OTRAS ACTUACIONES EN LAS CUATRO PROVINCIAS

Además de la inversión en Cedeira, en esta convocatoria se destacan otras actuaciones de mejora y creación de instalaciones deportivas en municipios como Toén (Ourense), con un nuevo campo de fútbol de hierba artificial, y Bóveda (Lugo), como son las instalaciones deportivas en el entorno del río Mao, así como mejoras de seguridad y adecuación en pabellones y complejos deportivos de la provincia de A Coruña, situados en Arteixo, Culleredo y la propia ciudad, además de en Barbadás (Ourense), y en las localidades pontevedresas de Ponteareas, Valga y Vilanova de Arousa.