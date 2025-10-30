Entrega de galardones del IV Premio de Pintura de la Mar-Almirante 2025, en el Museo Naval de Ferrol

Manuel Carballeira se hace con el IV PREMIO DE PINTURA DE LA MAR – ALMIRANTE 2025 organizado por el Museo Naval de Ferrol en colaboración con la Sociedad Artística Ferrolana-SAF.

La obra del pintor Manuel Carballeira, ganadora del IV Premio Almirante 2025

Este jueves día 30 de octubre, a las 12.00 horas, se celebró en la Sala de Usos Múltiples del Museo Naval de Ferrol, la inauguración de la Exposición y entrega de galardones correspondiente al IV PREMIO DE PINTURA DE LA MAR ALMIRANTE 2025, convocado por el Museo Naval de Ferrol en colaboración con la Sociedad Artística Ferrolana (S.A.F), y que ha contado con el patrocinio de la Fundación del Museo Naval.

Mesa de autoridades encargadas de entregar uno de los 8 galardones. De izquierda a derecha, Ana Ares Pernas, Rosa Ana García López, J.M. Rey Varela, VA Vicente Rubio Bolívar, Martina Aneiros, Franciasco Barea y Antonia Núñez.

La jornada fue presidida por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol (ALARFER), VA Vicente Rubio Bolívar, y contó con la presencia entre otras autoridades y personalidades, del Alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; la Diputada Provincial de A Coruña Rosa Ana García López; la Delegada Territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (GEPROAR), GB de IM Manuel García Ortiz; el Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea Paz; y la Vicerrectora del Campus de Ferrol de la UDC, Ana Ares Pernas; varios mandos de la Armada en Ferrol; directivos y socios de la S.A.F., invitados,  así como el personal destinado en el Museo Naval. La Comisaria de la Exposición es la pintora Corín Cervera, miembro de la Junta Directiva de la S.A.F.

La jornada fue presidida por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol (ALARFER), VA Vicente Rubio Bolívar. A su espalda de izquierda a derecha, Beba Pereira, Pastor Costa, Ricardo Casteleiro y Corín Cervera.

Intervinieron el Director del Museo Naval de Ferrol, CF. Juan Gómez Corbalán, que dio la bienvenida y presentó el acto; el Presidente de la S.A.F., Ricardo Díaz- Casteleiro Romero; el Alcalde de Ferrol, y el ALARFER, que declaró inaugurada la muestra.

El director del Museo Naval de Ferrol el CF Juan Gómez Corbalán se dirige a los asistentes

Todos ellos destacaron la calidad de las obras que incluye un total de veinticinco cuadros de marinas, y que constituye una bella y valiosa selección pictórica de autores principalmente gallegos. 

Pastor Costa Espiñeira toma la palabra

Se procedió a entregar el Premio- Trofeo Almirante al ganador y los demás galardones de este certamen que incluyen 7 Accésits, actuó como presentador de cada uno de ellos el directivo de la SAF y secretario del jurado, Pastor Costa Espiñeira y resultaron ser los siguientes:

El ganador, Manuel Carballeira junto al también pintor Giovani Martínez

-Trofeo IV Premio de Pintura de la Mar Almirante 2025, a Manuel Carballeira Rivas, prestigioso pintor muy conocido en su especialidad.

Galardón del 1º premio
El alcalde de Ferrol entrega su accésit a Giovani Martínez

-Accésit Concello de Ferrol, a Giovani Martínez.

-Accésit Diputación Provincial de A Coruña, a José Marticorena. El pintor afincado en Burgos no pudo acudir a la entrega de los premios, y delegó su recogida en el también pintor y directivo de la SAF, Carlos Barcón Collazo.

Entrega de su accésit a Rafael Romero

-Accésit Delegación Territorial de la Xunta de Galicia, a Rafael Romero Díaz del Río.

El accésit de la Autoridad Portuaria fue recogido en nombre del premiado por el pintor y Secretario General de la SAF, Carlos Barcón.

-Accésit Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, a Fernando Villoslada.  

María José Pereira Beceiro recibe su accésit de manos de la vicerrectora Ana Ares.

-Accésit Universidade da Coruña-Campus de Ferrol, a María José Pereira Beceiro (Beba).

Eduardo Hermida recibiendo su accésit de manos de la delegada de la Xunta en Ferrol Martina Aneiros

-Accésit Televisión Ferrol, a Eduardo Hermida.

Juan José Rodríguez Soto recibe su galardón de manos del presidente de la SAF, Ricardo Díaz Casteleiro.

-Accésit Sociedad Artística Ferrolana (S.A.F.), a Juan José Rodríguez Soto.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, felicitó a todos los participantes en este galardón por la “excepcional selección de pinturas con las que se ponen de manifiesto el talento de aquellos que firman las obras que desde hoy pueden ser visitadas en este emblemático espacio de la ciudad departamental”. Asimismo, hizo extensivo el reconocimiento al Museo Naval y a la Sociedad Artística Ferrolana por hacer posible este premio gracias a la colaboración entre ambos.

Manolo Carballeira y Manuel Amor junto a otros asistentes al acto.
Alguna de las 25 obras seleccionadas

Tras la inauguración se realizó una visita guiada por la Comisaria de la muestra y posteriormente se ofreció una copa de vino español.

La Exposición estará abierta al público hasta el día 11 de enero de 2026, lo que supone un reclamo cultural y un atractivo más para visitar las instalaciones del Museo Naval durante estos meses y período de Navidades.

