Ingresa en prisión tras agredir con una hoz a otro hombre en un asentamiento chabolista de Freixeiro, en Narón

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Ferrol-Narón han detenido a un varón como presunto autor de unas lesiones graves con una hoz perpetradas en un asentamiento chabolistas de Freixeiro, en Narón.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado, 25 de octubre, cuando se inició una discusión entre el agresor y la víctima, ambos residentes en el asentamiento. El atacante utilizó una hoz para agredir a la víctima, provocándole un profundo corte en la pierna.

La víctima fue auxiliada por otras dos personas que alertaron a los servicios de emergencia. Los servicios sanitarios asistieron al herido a unos 100 metros del asentamiento. La herida era de especial gravedad, por lo que se llegó a temer por la vida de la víctima.

La Policía Nacional inició inmediatamente las gestiones para localizar indicios en el lugar de los hechos y orientar la investigación. Al día siguiente, la identidad del autor fue constatada, procediéndose a su detención a primera hora del lunes.

El detenido fue puesto a disposición judicial en el juzgado de guardia de Ferrol, cuyo titular dispuso su ingreso en prisión.