Hasta el 14 de noviembre pueden presentarse ofertas a la dirección de obra y coordinación de seguridad de la cubierta del estadio de A Malata

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge este jueves la publicación de la licitación de los servicios de Dirección de obra, Dirección de ejecución de la obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución de la Ciudad del deporte de Ferrol. estadio de A Malata. fase 1.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta 14 de noviembre.

En este momento, también está abierto el plazo, hasta el 24 noviembre, de la licitación de las obras del proyecto de la Ciudad del Deporte. Estadio de A Malata. Fase 1.