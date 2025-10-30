Hasta el 14 de noviembre pueden presentarse ofertas a la dirección de obra y coordinación de seguridad de la cubierta del estadio de A Malata

30 octubre, 2025 Dejar un comentario 120 Vistas

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge este jueves la publicación de la licitación de los servicios de Dirección de obra, Dirección de ejecución de la obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras comprendidas en el proyecto básico y de ejecución de la Ciudad del deporte de Ferrol. estadio de A Malata. fase 1.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta 14 de noviembre.

En este momento, también está abierto el plazo, hasta el 24 noviembre, de la licitación de las obras del proyecto de la Ciudad del Deporte. Estadio de A Malata. Fase 1.

Lea también

Rey Varela se reunió con los impulsores de la conmemoración del L aniversario del fútbol sala en Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado por el concejal de deportes, Ricardo …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *