Ferrol contará con un nuevo aparcamiento disuasorio en A Graña

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y el l concejal de Servicios, José Tomé, se reunieron con la AVV de La Graña dentro del programa previsto por el plan de barrios.

“Seguimos escoitando as demandas veciñais a través do plan de barrios, e tomando nota das novas peticións que nos trasladan os veciños”, afirmó el alcalde. Este encontro foi aproveitado, ademais, para informar á asociación do proxecto de construción dun aparcamento disuasoiro na A Graña que terá aproximadamente 60 prazas. “A finca proposta para esta actuación abarca unha superficie total de 2.734 metros cadrados, localizada moi próxima á praia da Graña, na intersección das rúas Eduardo Blanco Amor e Real Baixa”, avanzó Rey Varela.

El desarrollo del estacionamiento seguirá un enfoque respetuoso y sostenible, adaptándose al entorno natural y urbano mediante actuaciones blandas que prioricen la integración estética y funcional. “O Goberno local cumpre, así, cunha demanda de hai anos dos veciños de dotar a esta zona dun espazo para poder estacionar os seus vehículos”, afirmó el regidor.

PLAN DE BARRIOS

En cuanto a las principales actuaciones llevadas a cabo a través del plan de barrios, destaca la siega de zonas verdes municipales, en el parque de La Graña y las de la plaza Mariscal Pardo de Cela, sumando más de 3.034 metros cuadrados. Así como tareas de poda y tratamiento contra el picudo rojo.

Desde el servicio de conservación y mantenimiento de áreas infantiles de juego se hicieron mejoras como el relevo del poste a la entrada del parque y la reubicación de vallado, así como la reparación y pegado de las baldosas de caucho.

En cuanto al servicio de mantenimiento eléctrico, la Graña cuenta con 135 puntos de luz dependientes de cuatro cuadros de maniobra, 85 puntos de luz en dos dependencias municipales y 18 elementos en un cruce regulado. A través de este servicio se llevaron a cabo siete actuaciones para arreglar averías o solucionar incidencias que afectan el buen funcionamiento de las instalaciones y de mantenimiento preventivo tiene como finalidad la conservación de las instalaciones con el fin de optimizar su funcionamiento y prolongar su vida útil.

Además, desde el servicio de limpieza se procedió al desbroce y chapeo de varias zonas, así como la limpieza de contenedores, papeleras y alcantarillas.

El plan de barrios comenzará el lunes 3 de noviembre en Esteiro.