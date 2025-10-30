Las obras de ampliación en el cementerio de Catabois, en Ferrol, avanzan a buen ritmo

«Xa temos practicamente dispoñibles 1.500 novos nichos a través dun investimento de 1,3 millóns de euros’, manifestó José Manuel Rey Varela. Durante la visita, el regidor informó sobre el plan especial de tráfico que se establecerá en el entorno con el camposanto con motivo de los días de Todos los Santos y Difuntos

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó el cementerio de Catabois con motivo de las obras de ampliación que se están ejecutando en este lugar, “especial, que garda os recordos e a memoria de familiares, amigos e veciños e que, por tanto, merece o máximo coidado por parte do Concello”, afirmó.

“Baixo esta premisa -continuó- estamos a desenvolver estes traballos cos que pretendemos dar por cuberta a importante demanda de nichos existente desde hai moitos anos”. Ao mesmo tempo, búscase frear o deterioro que supuxo a introdución dunha nova ringleira de túmulos entre os nichos xa existentes e que mermou a extensión de espazos verdes para os visitantes. “É unha obra moi especial para a nosa cidade, estamos a falar da maior ampliación do cemiterio en moitos anos e xa temos practicamente dispoñibles 1.500 novos nichos a través dun investimento de 1,3 millóns de euros”, informoóRey Varela.

Las obras que se están a efectuando “contan coa última tecnoloxía construtiva e permítennos ver máis espazos verdes que recuperar a esencia do cemiterio como foi programada inicialmente”, añadió el regidor.

Además, de esta mejora constructiva, Rey Varela recordó la reciente adquisición de una máquina multipropósito con una inversión de cerca de 80.000 euros y que permitirá completar tareas de desarrollo habitual en el camposanto, como levantar lápidas, entre otras.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE TRÁFICO TODOS LOS SANTOS

Durante esta visita, José Manuel Rey Varela informó del dispostivo especial de tráfico que el Ayuntamiento de Ferrol establecerá con motivo de las festividades de Todos los Santos y Difuntos la mañana de este viernes 31 de octubre y la tarde del domingo 2 de noviembre en el entorno del cementerio municipal de Catabois.

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos al camposanto y, al mismo tiempo, garantizar la circulación por una de las principales vías de la ciudad, estará prohibido el estacionamiento en la carretera de Catabois, concretamente en el tramo comprendido por la glorieta con la FE 13, que da acceso al hospital Arquitecto Marcide, y la entrada al cementerio. Esta medida permitirá emplear toda la calzada para habilitar un carril central de giro que garantice la fluidez del tráfico.

Asimismo, el aparcamiento en las vías adyacentes que dan salida a la explanada del recinto, se limitará a un solo margen al tiempo que se convierten en vías de salida de único sentido. Esto afecta a la pista de la parcelaria procedente de la zona de Mandiá (dirección carretera de Catabois) y al camino de la Pega (dirección hospital Naval).

Todas estas medidas tienen un carácter general, de manera que la aplicación de las mismas quedará supeditada a la afluencia de público, factor que será valorado por la Policía Local.