A Deputación de A Coruña destina 900.000 euros para financiar os servizos de limpeza de praias 2026

Os 41 concellos costeiros poden solicitar estas axudas que financian a contratación de brigadas durante os meses de verán. O Boletín Oficial da Provincia vén de publicar as bases da convocatoria do programa de limpeza de praias 2026, a través do cal a Deputación da Coruña repartirá 900.000 euros entre os municipios costeiros da provincia.
A finalidade do programa é apoiar aos concellos coruñeses no sostemento dos gastos de contratación do persoal das brigadas que se encargarán da limpeza dos areais da provincia, así como da adquisición do material necesario, coma o vestiario ou o combustible.
“Ademais de contribuír á mellora da imaxe das máis de 360 praias coruñesas, a campaña de limpeza de praias impulsa tamén á creación de emprego durante os meses de verán, xa que a cargo deste programa e do de contratación de socorristas en piscinas municipais e praias fluviais contrátanse arredor de 300 persoas na tempada estival”, destacou o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso.
Axudas de entre 6.768 e 33.840 euros
A subvención para a creación destas brigadas de limpeza ten unha duración máxima de tres meses, que deberán estar comprendidos entre o 1 de abril e o 31 de outubro de 2026. O importe máximo que poderá recibir cada concello solicitante a través deste programa ascende a 33.840 euros e o mínimo a 6.768 euros.
A Deputación aplicará criterios obxectivos para a baremación das solicitudes, en función da superficie total das praias existentes en cada termo municipal, segundo os datos facilitados polo Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño, e a poboación oficial do concello, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística.
No mesmo BOP do 14 de outubro publícanse as bases das subvencións para a contratación de socorristas en piscinas municipais e praias fluviais dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia, cun orzamento total de 306.000 euros, que distribuirán axudas de entre 2.500 e 10.000 € por concello para que estes podan dotarse de servizos de socorrismo durante a tempada estival.
https://bop.dacoruna.gal/
