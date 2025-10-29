Presentada en Ferrol “Jugando con los recuerdos”, la revista que rescata los juegos de nuestros mayores

El Ayuntamiento de Ferrol y Clece recogen en este ejemplar las vivencias infantiles de varios usuarios del servicio de ayuda a domicilio.

La concejala de Política Social, Rosa Martínez, junto con la delegada social de Clece, Laura Cantero, presentaron la revista Jugando con los recuerdos, que se incluye dentro del proyecto Jugando entre recuerdos.

Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ferrol, tiene como objetivo rescatar la memoria de los juegos populares infantiles gracias los testimonios de los mayores usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio, que recordaron para esta revista como jugaban cuando eran niños.

“Gracias a Clece por esta iniciativa tan bonita que permite a los mayores recordar como jugaban y trasladarlo a los niños de ahora”, y evitar, también, a través de esta actividad la soledad no deseada, señaló la concejala. Además, Rosa Martínez destacó el papel de las cuidadoras de este servicio, que “tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de esta actividad”. Martínez recordó que “Ferrol es una ciudad amistosa con las personas mayores, y el ayuntamiento estará siempre apostando por este tipo de acciones para mejorar su calidad de vida”.

Por su parte, Laura Cantero afirmó que “pretendemos trabajar en las reminiscencias y fomentar una atención integral en todos los niveles, desde trabajar con los recuerdos hasta cumplir los proyectos de vida”.