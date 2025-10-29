Los Taxistas se concentran en Santiago por la problemática con los VTC

Los profesionales del TAXI se concentraban con su vehículos este miércoles frente al edificio de la Xunta en San Caetano para reclamar atención sobre la problemática que los enfrenta a los VTC-Vehículo de Transporte con Conductor, que sólo deberían realizar servicios interurbanos.

Los profesionales del taxi sacaban músculo este miércoles en Santiago de Compostela, reuniéndose cerca de un millar de ellos, llegados desde diferentes puntos de Galicia para reclamar una más implicación en el control de las licencias de VTC en Galicia.

La caravana de los taxistas partía a primeras hora de la mañana desde el Polígono del Tambre, recorriendo lentamente parte de la capital gallega y llegando a provocar retenciones a lo largo de la mañana en diversos puntos del trayecto hasta llegar al mediodía a los edificios administrativos de la Xunta de Galicia en San Caetano.

En declaraciones a Galicia Artabra en las inmediaciones de San Caetano, los profesionales del taxi explicaban esta problemática que los enfrenta con los VTCs …»lo que está pasando es que hay competencia desleal» por parte de la VTCs, «que por cierto proliferan como si fueran setas», y la autorización que tienen «es para hacer servicios inter urbanos pero ahora se están metiendo en cualquier tipo de servicio», y esas VTCs «supuestamente servían para cubrir un nicho que era un poco más exclusivo en plan…te venía un señor un poco más uniformado, traía un Mercedes, te daban agua, ahora ni te dan agua ni vienen uniformados, ni vienen en Mercedes.. es un coche como otro cualquiera».

«En Santiago ya hay una limitación de taxis de uno por cada mil habitantes, «pero los VTC están ya operando como si fueran taxis también«, «así se está incrementando un parque móvil que digamos la sociedad no es capaz de asumir ese consumo de tanto parque móvil «, «entonces nosotros lo que queremos es que se regule de una vez por todas».

Otro taxista presente en la concentración opinaba que «el gobierno Central le pasó la papeleta a las comunidades autónomas, las comunidades autónomas le pasaron la papeleta a los Concellos y los Concellos unos miran para arriba y otros miran para abajo y claro nadie quiere mojarse, esto es que nadie quiere asumir las responsabilidades que tienen que asumir», «por eso nuestras protestas, reivindicaciones .. es un poco que hay que regularlo de alguna manera…nosotros sí tenemos obligación de servicio nocturno, obligación de hacer de servicios con coches adaptados los otros si vienen vienen, si no vienen no vienen, no estamos en las mismas condiciones».

«Es que ellos tienen libertad total… las VTC tienen libertad total y en cambio a nosotros nos exigen unos requisitos que a ellos no se les exige, antes exigían 15 minutos por servicio, ahora ya no y esto cada vez más libre». El taxi tiene inmediatez, mientras que el VTC tiene la obligación de realizar una precontratación de 15 minutos, esto quiere decir que desde que el cliente solicita este servicio hasta que se empieza a prestar tienen que pasar esos 15 minutos, aclara, citando la ley autonómica.

La reivindicación final que nos comenta uno de los afectados, «es que se solvente esto cuanto antes porque cuanto más se tarde en solventar o en tomar unas medidas más se deteriora el sector».

Para finalizar, una representación de estos taxistas entró ya al mediodía en las dependencias administrativas de San Caetano entregando en el registro un manifiesto con sus diferentes demandas a la Xunta sobre el tema.