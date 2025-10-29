La Xunta apoya con más de 220.000 euros a Ferrol y As Pontes en la contratación de mujeres víctimas de violencia de género

La Xunta concedió este año 221.491 euros en ayudas a los Ayuntamientos de Ferrol y As Pontes para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, dio cuenta de la resolución de esta convocatoria de la Consellería de Política Social e Igualdad a la concejala de Igualdade de Ferrol, Elvira Miramontes, durante la visita realizada este miércoles a la Casa de la Mujer de Ferrol junto al director general de Lucha contra la Violencia de Género, Roberto Barba.

En el caso de Ferrol, la ayuda autonómica ascendió la 177.649 euros el que permitió la contratación de seis mujeres durante un período de 12 meses para la prestación de servicios de interés general o social en el ámbito municipal. “Se trata de facilitar su inserción laboral como parte de su proceso de recuperación e integración social”, recordó la delegada territorial. El Ayuntamiento de As Pontes percibió, en su caso, cerca de 44.000 euros en este concepto.

La cuantía por cada mujer contratada a tiempo completo es a equivalente a sufragar durante el período de contratación, hasta un máximo de 12 mensualidades, las retribuciones salariales brutas totales, incluida a parte proporcional de las pagas extraordinarias y las cuotas a la Seguridad Social por cuenta de la entidad empleadora, en este caso los Ayuntamientos, en la misma cantidad que la fijada para el salario.

El Gobierno gallego destinó este año un presupuesto de 2,5 M€ a este orden de ayudas que financia a través de los fondos finalistas de los Estado, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.