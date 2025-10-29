El aula de Artes Plásticas de Valdoviño inicia un nuevo curso en el local social de Loira.

El pintor Manuel Carballeira se pone de nuevo al frente de las clases, que se celebrarán cada martes con la participación de una veintena de alumnos y alumnas de todas las edades, fomentando el encuentro intergeneracional; desde los 8 años de la benjamina hasta los 70 del más veterano. La mayoría repite, pero también hay caras nuevas que se suman a la actividad.

Precisamente, la buena acogida de la iniciativa llevaba al Ayuntamiento de Valdoviño a crear dos grupos -de 16:30 la 18:30 horas y de 18:30 la 20:30 horas-. Eso sí, aún queda alguna plaza libre, con lo que las personas interesadas en reservarla pueden hacerlo contactando con la casa de la cultura -de lunes a viernes de 10 a 14 horas o a través del teléfono 981 48 76 66.