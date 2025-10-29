Siete empresas presentan oferta a las obras de la fase de Esteiro de Abrir Ferrol al Mar

El concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, informó que un total de siete empresas presentaron su propuesta económica a la licitación de las obras del proyecto básico y de ejecución Abrir Ferrol al Mar- Esteiro. La inversión total de esta fase es de 2.900.175,12 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 15 meses.

Entre las actuaciones previstas, también dirigidas a una regeneración integral y la implantación de un modelo de movilidad sostenible en la zona de contacto de la ciudad con el mar, está la creación de 600 metros de carril bici y senda verde, que unirán la puerta de Navantia con la puerta histórica del astillero de 1857.

También, se regenerará el espacio de la antigua puerta de la Escuela Obrera de Navantia, incluyendo la restauración de la puerta y la instalación de paneles informativos en homenaje a los aprendices del astillero. Se reurbanizará el contorno del pabellón de Batallones y el vial de acceso al Baluarte, y además se reconfigurará la intersección de Taxonera y calle Españoleto, creando una glorieta que mejora la seguridad vial y minimiza riesgos para peatones y ciclistas.

El proyecto recoge una importante intervención en la Alameda de Esteiro, para recuperar su papel histórico como gran espacio público y lugar de encuentro. Y contará con nuevo mobiliario urbano y especies arbóreas.

En cuanto a la muralla, se procederá a la su rebaja hasta el 0,5 metros sobre el nivel de la calle, se instalará una verja metálica de 2,60 metros de altura continua, garantizando los 3,10 metros mínimos de seguridad requeridos para el recinto militar y ofreciendo al mismo tiempo una imagen más permeable que favorece la relación visual con el Arsenal.

Esta actuación contempla la instalación de 18 bancos de madera y 430 metros lineales de bancos en la alameda, papeleras, 20 aparca-bicicletas y un punto de recarga para vehículos eléctricos, que será el primero de la ciudad. En cuanto a la iluminación, se instalarán 55 noticias farolas led de temperatura cálida y se plantarán 56 nuevos árboles (plataneros), que reforzarán la continuidad verde del ámbito. La intervención incorpora, también, 350 nuevas plazas de aparcamiento, de las cuáles 150 estarán en la vía pública y 200 en un aparcamiento disuasorio diseñado con pavimento permeable.

LICITACIONES para la CIUDAD DEL DEPORTE

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge la licitación del proyecto básico y de ejecución de la Ciudad del Deporte. Estadio de A Malata. Fase 1, las empresas interesadas podrán presentar oferta hasta 24 de noviembre.

Y hasta 17 de noviembre podrán presentarse propuestas económicas para las obras del Proyecto básico y de ejecución Ciudad del Deporte. Ciudad Náutica de A Cabana.