Valdoviño da luz verde a la aprobación provisional de la delimitación de 37 nuevos núcleos rurales

La corporación volvió a someter la votación a medida tras realizar las modificaciones solicitadas hace tres meses por la Xunta al documento aprobado por la Administración local en febrero de 2024.

La delimitación de 37 nuevos núcleos rurales en Valdoviño se encuentra en la recta final de un largo proceso administrativo. La corporación dio luz verde a su aprobación provisional con los votos del PSOE y el BNG y la abstención del PP.

Era la segunda vez que la propuesta se aprobaba provisionalmente, tras una primera votación en febrero de 2024 —en aquella ocasión, contó con el apoyo de los socialistas y nacionalistas, y el rechazo de los populares—. El siguiente paso fue remitir el expediente a la Xunta, cuya respuesta llegó el pasado agosto, solicitando algunas modificaciones menores y pidiendo su aprobación en el pleno. Ahora, el acuerdo con las modificaciones solicitadas se remitirá de nuevo a la Xunta de Galicia, que tiene potestad para aprobarlo definitivamente.

En la práctica, la medida beneficiará a más de 500 propietarios de las ocho parroquias de Valdoviño, quienes podrán utilizar sus terrenos para construir, asentando así a la población y favoreciendo el crecimiento urbano de Valdoviño. Asimismo, esta delimitación de los nuevos núcleos se incorporará al Plan de Ordenación Urbana, actualmente en fase de desarrollo, y evitará la suspensión de la tramitación de licencias una vez aprobado el documento.

CAMPAMENTOS TURÍSTICOS

Por segunda vez, el Ayuntamiento de Valdoviño sometió a sesión plenaria la aprobación provisional de los criterios interpretativos que regirán la instalación de campings turísticos en el municipio. Esta medida permitirá regular la instalación de campings e infraestructuras para autocaravanas en terrenos rurales y otorgar mayor seguridad jurídica a estas instalaciones, cuya demanda es cada vez mayor en el municipio.

En cualquier caso, la normativa de Valdoviño busca adaptarse al decreto aprobado por la Xunta, que permite valorar qué zonas del territorio son aptas para albergar este tipo de infraestructuras, teniendo en cuenta las limitaciones paisajísticas y patrimoniales. La iniciativa fue aprobada en abril de 2022 y remitida a la Xunta para su valoración.

En septiembre del año pasado, la Administración gallega solicitó correcciones menores que, una vez realizadas, permitieron la devolución del documento al pleno, donde fue aprobado en la sesión celebrada el 28 del presente mes de octubre. Ahora regresa a la Xunta, que tiene competencia para su aprobación definitiva.

OTROS ASUNTOS PARA LA SESIÓN PLENA

El Ayuntamiento de Valdoviño destinará los 220.245,46 euros de la partida adicional POS+adicional 4/2025 de la Diputación Provincial de A Coruña a gastos corrientes. Esta decisión se ajusta a los criterios de los servicios económicos municipales, al haberse constatado que dichos fondos no cubrirían el coste de las obras incluía este año para el programa. De esta forma, la partida permitirá financiar los servicios y programas cotidianos del Ayuntamiento.

En la misma sesión, la corporación aprobó las fechas de cierre del Centro Infantil-Aula Naturaleza, que, como el año pasado, serán el viernes 31 de octubre de 2025 y el lunes 16 de febrero de 2026 (Carnaval). Días en los que el Ayuntamiento llevará a cabo labores de mantenimiento.