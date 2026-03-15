La Xunta visita el mercado de abastos de Ferrol en el Día Mundial de las Personas Consumidoras

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Martina Aneiros destacou a importancia desta xornada que o Goberno galego celebra con actividades durante todo o mes de marzo.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, junto al director territorial de la Consellería de Empleo, Juan José Couce, y la concejala de Consumo y mercados, Maica García, visitó este sábado el punto de información instalado por el Instituto Galego do Consumo e da Competencia en el interior del Mercado de la Magdalena de Ferrol con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras, que se celebra cada año el 15 de marzo, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía sus derechos en este ámbito.

Aneiros destacó que con este punto informativo “todos los vecinos tienen también a su disposición las herramientas ofrecidas por el Gobierno gallego para asesorarlos, acompañarlos y, en último caso, ayudarlos a restituir sus derechos”. El de Ferrol es uno de los siete puntos de información al consumidor (uno por cada una de las siete ciudades gallegas) establecidos por la Xunta de Galicia con motivo de esta jornada.

La representante de la Xunta señaló la importancia de este día y animó a los ciudadanos a acercarse y aprender más sobre sus derechos. Además, aprovechó la iniciativa para poner en valor el trabajo realizado desde la Oficina de Consumo de la Xunta en Ferrol que atiende y asesora de manera presencial a todas las personas que lo requieran.

De forma complementaria a esta jornada, la Xunta lleva celebrando durante todo el mes actividades formativas por todo el territorio que seguirán en marcha hasta final de marzo.