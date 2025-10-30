AXF impulsa a visibilidade da LSE no ámbito cultural na colaboración na película Leo&Lou

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) continúa o seu labor pola inclusión e a visibilidade da Lingua de Signos Española (LSE) no mundo cultural. Esta semana representantes da entidade asistiron á preestrea de Leo&Lou, unha película conmovedora que, ademáis de contar unha historia preciosa, pon en valor a Lingua de Signos e a importancia da comunicación accesible.
A AXF colaborou na produción ofrecendo o asesoramento dun coach especializado en LSE, así como a cesión de material visual en lingua de signos que serviu para decorar a habitación da pequena protagonista. Un detalle que achega autenticidade á historia e reforza a presenza da lingua de signos no cinema, achegándoa ao público dunha forma natural e próxima.
“Sentimonos moi orgullosas de cada paso que se dá cara a unha cultura máis inclusiva. A Lingua de Signos forma parte do noso patrimonio lingüístico e merece estar representada en todos os espazos culturais”, expresan dende a asociación.
A asociación tamén celebra que Ferrol teña un papel destacado no filme, mostrando unha vez máis a beleza e o talento da cidade na gran pantalla.
Desde a AXF agradécese ao director Carlos Solano, á actriz Julia Sulleiro e ao actor Manuel Manquiña pola súa sensibilidade e compromiso ao dar vida a unha historia tan especial que promove a diversidade e a inclusión.
Con esta colaboración, a Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) reafirma o seu compromiso coa promoción da Lingua de Signos Española e coa creación de espazos culturais accesibles para todas as persoas.