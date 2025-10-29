El Baxi Ferrol se da un festín a costa del SL Benfica en la Eurocup

Adán Puentes (X: @adanpuentes |IG: @adanpuentes89)

El Baxi Ferrol no tuvo ninguna compasión de un SL Benfica muy ausente sobre la pista del Pabellón de A Malata, en la 4ª jornada de la fase de grupos de la Eurocup Women, ganando por un contundente 109-58, en un partido disputado en la noche del miércoles.

Las ferrolanas empezaban el partido muy fuerte, tomando la iniciativa en el juego, con una gran velocidad, además de efectividad bajo el aro y en el tiro libre, lo que las permitía abrir una distancia de seis puntos ya casi desde el inicio. Esto solo era el prólogo de lo que estaba por llegar, con un vendaval de juego que las portuguesas no eran capaces de contrarrestar, mientras que las canastas solo caían del lado del Baxi Ferrol que cerraba el primer cuarto con un contundente 24-6.

En el segundo cuarto, no había cambios sobre la pista. Las de Lino López seguían contundentes con su juego, encadenando entre ambos cuartos un parcial de 15-0 que no era respondido por el SL Benfica que veía, con sus imprecisiones bajo el aro como el Baxi Ferrol seguía abriendo distancias, mientras hacía rotaciones entre todas sus jugadoras, incluyendo a las canteranas Elena Baldonedo e Irene Somorrostro. Los puntos no dejaban de caer del lado de las locales, que dejaban el partido prácticamente encarrilado al descanso con el 50-18.

Tras la reanudación, el guion continuaba exactamente igual, con un Baxi Ferrol que no bajaba el pie del acelerador, combinando canastas de dos y triples, con un SL Benfica que jugaba con más corazón que cabeza, cometiendo errores como pérdidas muy fáciles o faltas en ataque cuando la jugada estaba todavía en marcha, algo que sabían aprovechar las ferrolanas para llegar a ponerse cuarenta puntos por encima en el marcador, quedándose tan solo uno menos al acabar el tercer cuarto, con 80-41.

El SL Benfica tenía todo en contra este miércoles y el infortunio también se cebaba con ellas a modo de lesión aparentemente grave de su jugadora Balde tras írsele la rodilla a los dos minutos de empezar el último cuarto, retirándose de la pista ayudada por varias compañeras entre lágrimas, entre los aplausos de un Pabellón de A Malata que se quedó frío por la situación. Con el juego nuevamente en marcha, el Baxi Ferrol seguía sin tener piedad de las portuguesas, manteniendo la velocidad de juego, superando el centenar de puntos cuando todavía quedaban tres minutos de juego y llevando la distancia por encima de los cincuenta puntos, con una gran exhibición desde el triple con doce triples, principalmente de Sotolova y Joiner, dejando el marcador en 109-58.

Con este resultado, el Baxi Ferrol sigue en lo más alto en esta fase de grupos de la Eurocup Women, con 4 victorias y ninguna derrota. Este sábado 1 de noviembre volverán a la pista, recibiendo en la 5ª jornada de la Liga Femenina Endesa, al Ingeniería Ambiental CAB Estepona, en un partido que se disputará nuevamente en el Pabellón de A Malata, a partir de las 20:30 horas.

Baxi Ferrol: Sánchez-Ramos (13), Joiner (8), Sotolova (13), Rodríguez (6), Melia (9) – también jugaron – Erjavec (17), Millán (7), Daniels (19), Somorrostro (0), Baldonedo (2) y Joris (15).

SL Benfica: Faustino (6), Bettencourt (7), Fernandes (4), Puc (7), Soares (6) – también jugaron – Rodrigues (0), Barbosa (8), Gonçalves (6), Martins (3), Baptista (5) y Balde (6).

Árbitros: Oleksander Dotsenko, Galvin Williams y Julien Malane (Luxemburgo y Gran Bretaña).

Parciales: 24-6, 26-12, 30-23 y 29-17.

Pabellón: A Malata