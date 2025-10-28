A CIG reclama un plan de viabilidade e investimentos para garantir a actividade produtiva e o emprego na fábrica de Guidoni

Guidoni Quartz Spain vén de presentar un novo expediente de regulación temporal de emprego para a fábrica de Narón despois de que a xustiza anulara o anterior ERTE.
Tras coñecerse a resolución xudicial, a empresa desistiu do ERTE e acto seguido formulou unha nova regulación temporal con afectación a todo o cadro de persoal e cunha vixencia dun ano. Nesta ocasión, a diferenza do expediente previo, a dirección alega causas económicas pero non organizativas. Unha manobra, ao entender da CIG, coa que a empresa busca evitar outra sentenza negativa.
Porén, a CIG reitera que un despedimento colectivo temporal non solucionará os problemas que a factoría de Narón está arrastrando dende hai tempo. “O que se necesita é un plan de viabilidade serio e con investimentos suficientes que garanta a capacidade produtiva, a continuidade dos empregos e sobre todo a subministración de materia prima para poder atender os pedidos”, salienta o secretario comarcal da Federación de Construción e Madeira da CIG de Ferrol, Marcos Sánchez.
Lembra que durante o tempo que estivo en vigor a anterior ERTE “nin se mellorou a produción e a organización do traballo, nin a medida serviu para corrixir problemas como a falta de materias primas”. O único impacto real do ERTE, recalca Sánchez, foi para os traballadores e traballadoras que viron como minguaban os seus salarios ao ter
que ir durante meses ao desemprego. Por iso, a postura da CIG no inicio do período de consultas segue a ser a mesma: un ERTE non é a medida axeitada para resolver os problemas da planta. “Cómpre elaborar un plan de empresa serio e con cartos enriba da mesa”, asevera Sánchez.