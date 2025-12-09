Una conductora circuló en dirección contraria en la autopista AP-9F, en Freixeiro, Narón

Compartir Facebook

Una conductora se incorporó en sentido contrario a la autopista AP-9F sobre las 8.30 horas de este martes, provocando un incidente de tráfico en la zona del municipio de Narón , según ha confirmado la Guardia Civil.

El suceso tuvo lugar cuando la mujer accedió desde la entrada 34 de la AP-9F, a la altura del nudo de Freixeiro. La conductora se percató rápidamente de su error tras tomar la incorporación en sentido inverso al correcto.

Al darse cuenta del peligro, la mujer estacionó de inmediato el vehículo en el arcén. La rápida actuación evitó un accidente y permitió que las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaran al punto para asegurar la zona y regular el tráfico.

Tras la intervención de los agentes, se consiguió que la conductora pudiera reanudar la marcha en el sentido correcto de la vía.