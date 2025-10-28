Estudiantes en huelga protestan en Galicia contra el acoso escolar: «Sandra, no te olvidamos. ¡Hay responsables!»

Decenas de estudiantes en Galicia han salido este martes a la calle para manifestarse contra el acoso escolar durante unas protestas en las que se ha recordado a Sandra Peña, la menor que se suicidó tras, supuestamente, sufrir ‘bullying’ en un centro de Sevilla.

Las protestas y huelga en Galicia –y en otras 55 ciudades de España– han sido convocadas por el Sindicato de Estudiantes. En esta Comunidad, las manifestaciones han sido organizadas en la capital, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol y Ourense, a partir de las 12.00 horas.

Precisamente, la marcha en Santiago ha arrancado en la Praza de Cervantes y los estudiantes han marchado hasta la rotonda enfrente de la sede administrativa de la Xunta, en San Caetano, donde se han sumado a una manifestación del profesorado gallego. Mientras caminaban hacia la Xunta, los estudiantes coreaban cánticos para exigir medidas concretas contra el acoso: «Basta ya de acoso criminal»; «Este sistema nos está matando»; «No tenemos miedo, sí tenemos rabia»; «Queremos recursos, no minutos de silencio», y «Colegio culpable, sistema responsable».

Ante la muerte de Sandra, los estudiantes gallegos exigen más recursos y personal especializado en psicología, educación social e integración, que pueda proporcionar más apoyo al alumnado. Asimismo, en una pancarta se recordaba a la menor fallecida: «Sandra, no te olvidamos. ¡Hay responsables!».

«El Sindicato de Estudiantes, junto al profesorado, vamos unidas y adelante porque esta es una lucha que nos pertenece. El profesorado no puede hacer frente a esta situación y el alumnado lo vivimos en nuestras carnes«, ha subrayado Alba Blanco, estudiante de Sociología de la Universidad de A Coruña.