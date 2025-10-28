Rey Varela se reunió con los impulsores de la conmemoración del L aniversario del fútbol sala en Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado por el concejal de deportes, Ricardo Aldrey, se reunió en la mañana de este martes en su despacho con los impulsores de la conmemoración del 50 aniversario del fútbol sala en Ferrol, Tomás Llao y Roberto Amado, y con el delegado de la Real Federación Gallega de Fútbol en Ferrol, Abraham Yáñez.

Los tres trasladaron al regidor posibles iniciativas a desarrollar en el marco de esta efeméride, con la que ya se celebró un partido en el mes de junio en el que participaron jugadores pioneros de este deporte en la ciudad.