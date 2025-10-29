A Deputación da Coruña convoca a segunda edición dos seus Premios de Turismo

O prazo de presentación de candidaturas estará aberto ata o 12 de novembro. Os gañadores recibirán un galardón conmemorativo nunha gala organizada polo departamento de Turismo provincial que se vai celebrar o 27 de novembro na Coruña.
Xa está aberta a convocatoria da segunda edición dos Premios de Turismo da Deputación da Coruña, que volverán recoñecer o labor de persoas, empresas e entidades que desenvolvan a súa actividade na provincia e que destaquen pola súa traxectoria, innovación e sostibilidade ou por contribuír ao desenvolvemento diferenciador e de calidade do turismo no territorio coruñés.
Establécense cinco premios nas seguintes categorías:
Mellor iniciativa de innovación, calidade e sostibilidade turística. Para aquelas persoas, empresas ou entidades que desenvolveran proxectos ou programas turísticos destacados pola súa capacidade innovadora, pola calidade dos seus servizos e polo seu compromiso coa sostibilidade, ademais daqueles que fomenten o turismo responsable e respectuoso coa súa contorna. Valorarase a incorporación de accións vinculadas á responsabilidade social, á economía circular, á solidariedade ou á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).
Mellor iniciativa da posta en valor da autenticidade do territorio. Para aquelas persoas, empresas ou entidades que desenvolveran accións que puxeran en valor o arraigo e a singularidade do territorio, incluíndo accións de mellora da sostibilidade medioambiental.
Premio ao mellor proxecto de turismo emerxente. Para aquelas persoas ou empresas que, durante os últimos 3 anos (desde xaneiro de 2022), destacaran polos méritos obtidos ou polos resultados dun proxecto.
Premio ao mellor proxecto de turismo enogastronómico. Para aquelas persoas ou empresas que promovan a cociña local e os produtos de proximidade, que poñan en valor a tradición e innovación culinaria, e que contribúan ao desenvolvemento sostible a través da cultura gastronómica.
Premio a toda unha vida dedicada ao turismo. Recoñecemento á persoa, empresa ou entidade que destacase de maneira notoria pola súa traxectoria en calquera ámbito do turismo provincial.
Ata o 12 de novembro estará aberto o prazo de presentación de candidaturas, que deberán formalizarse de xeito telemático na sede electrónica da Deputación da Coruña, a través da plataforma de tramitación electrónica da Deputación (SUBTEL). As bases da convocatoria poden consultarse no BOP do 22 de outubro.