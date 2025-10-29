Ares iza por segundo ano consecutivo a Bandeira Verde

A concelleira de Medioambiente de Ares, Lucía Blanco, izou o galardón medioambiental que outorga a Xunta de Galicia á vila por segundo ano consecutivo, a Bandeira Verde 2025, na entrada do consistorio aresán.
O distintivo lucirá nas instalacións municipais como un recoñecemento ó traballo en materia de reciclaxe e vontade ecolóxica da localidade, salientando a corresponsabilidade da veciñanza e da administración na mitigación do cambio climático, o impulso de accións de carácter medioambiental e a eficiencia na xestión dos residuos que se xeneran no día a día.
De igual maneira, a Bandeira Verde acredita publicamente o compromiso dos veciños de Ares e do Concello na procura da eficiencia enerxética, a protección da paisaxe e a ordenación do territorio, sendo un dos 33 municipios seleccionados con este galardón medioambiental.