Mugardos inicia la licitación de la renovación de los pavimentos de las calles Peteiro y Os Corzás

O Concello de Mugardos iniciou o procedemento de licitación para a execución das obras de renovación dos pavimentos da beirarrúa na rúa Os Corzás e Peteiro, incluídas no POS+ Adicional 2/2025, cun orzamento de 214.508,59 euros (IVE incluído) e un prazo de execución de 17 semanas. Esta actuación forma parte do compromiso do goberno local por mellorar a accesibilidade e a seguridade peonil nos diferentes barrios do municipio, así como por modernizar os espazos públicos para facilitar o seu uso diario por parte dos veciños e veciñas.
O concelleiro de Obras, Servizos, Medios e TICs, Jorge Kuntz, destacou a importancia desta intervención sinalando que “as rúas Os Corzás e Peteiro necesitan unha actuación integral que garanta unhas beirarrúas en bo estado, seguras e cómodas para o tránsito peonil. Con este proxecto seguimos avanzando na mellora dos viais públicos e na renovación progresiva das infraestruturas urbanas do municipio”.
Kuntz tamén subliñou que a mellora das rúas e beirarrúas é unha prioridade dentro do plan de actuacións da área de Obras. “O noso obxectivo é actuar de maneira continua en todos os núcleos do termo municipal, priorizando aquelas zonas que presentan maiores problemas polo seu estado e accesibilidade. En Os Corzás sufriuse un afundimento da rede de sumidoiros, e en Peteiro hai desniveis insalvables para persoas con mobilidade reducida. Esta obra permitiranos actuar nestes dous puntos” apuntou.
Unha vez completado o expediente administrativo, o proxecto pasará á fase de licitación pública para seleccionar a empresa adxudicataria que levará a cabo as obras.