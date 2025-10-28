La Traviata chega ao teatro Jofre en Ferrol

28 octubre, 2025 Dejar un comentario 189 Vistas

A compañía lírica Ópera 2001, coa colaboración do Coro Siciliano da Orquestra Sinfónica de Ópera 2001, traerá este xoves 30 ás 20:30 horas ao teatro Jofre, La Traviata, un dos clásicos inmortais de Giuseppe Verdi. Esta obra maestra da ópera realista está percorrendo os teatros de España, Francia e Portugal nunha extensa xira que recala agora en Ferrol.

A produción, de dúas horas e 50 minutos de duración (incluídos dous entreactos de 10 minutos), promete brindar ao público unha experiencia única onde se entrelazan a emoción, o amor e o sacrificio. Estreada por vez primeira en 1853, La Traviata é célebre pola súa música sublime e a súa trama que narra a historia de Violetta Valéry, unha cortesana parisina que loita por vivir un amor verdadeiro mentras enfronta os prexuizos da sociedade e a súa propia fraxilidade.

Esta nova produción conta cun elenco de renome internacional (con David Baños, Yeonjoo Park, Gabrielle Philiponet, e Paolo Ruggiero, entre outros) baixo a dirección musical de Martín Mazik. Haberá interpretacións inolvidables que cautivarán tanto aos apasionados da ópera como aos que se achegarán por primeira vez a este arte.

A compañía Ópera 2001 foi creada en España en 1991 por Marie-Ange e Luis Miguel Lainz como prolongación da compañía matriz en Paris. Actualmente producen espectáculos líricos en España e noutros países de Europa, mantendo vivas as obras máis famosas do repertorio operístico co fin de que as novas xeracións aprendan a amalas en vivo, nos escenarios dos teatros.

Lea también

Ferrol, capital de las tapas del 13 al 23 de noviembre con una nueva edición de ‘Tapéate’

Los locales interesados en participar podrán inscribirse hasta el 6 de noviembre. La concejala de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *