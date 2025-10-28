Alicia Lorenzo Fenollera, alumna del máster en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable, galardonada en la IV edición de los Greenwalks Awards en Vigo

Alicia Lorenzo Fenollera (Vigo, 2002), alumna del máster en Tecnoloxía Textil e Moda Sustentable, titulación que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), acaba de ganar el Premio ELLE Education by Mindway en la IV edición de los Greenwalk Adwards, un certamen de moda sostenible organizado por NHood España que tuvo lugar, este sábado, día 25 de octubre, en el Centro Comercial Vialia de Vigo. En las próximas semanas, la estudiante de la Universidade da Coruña (UDC) podrá elegir entre cursar, de manera totalmente gratuita, un certificado en Asesoría de Imagen y Personal Shopper, en Wedding Planner y Event Desing o en Gestión y Digitalización de Eventos.

En palabras de la propia Alicia Lorenzo Fenollera, “Simbiosis”, su diseño, busca crear un diálogo entre la naturaleza, la ciencia y la moda. Su propuesta estaba compuesta de dos piezas: un vestido y una capa. En lo que alcanza al vestido, este estaba hecho a partir de tejidos reciclados echando mano de la técnica coreana Joomchi que une capas de papel de morera sin costuras a modo de fieltro. Por su parte, la capa explora los biomateriais. Está creada a partir de biopolímeros de carragenato e hilos de alginato teñidos con pigmentos naturales como la espirulina, a cúrcuma, el azafrán o el café. “ Su construcción combina experimentación textil y biotecnología, uniendo innovación y sostenibilidad”, explica.

Junto a esta alumna del Campus Industrial Ferrol, graduada en Diseño de Moda en el Instituto Europeo di Design de Madrid, participaron otros 11 jóvenes y chicas, estudiantes en la Escuela de Diseño y Moda de Galicia – Goymar (A Coruña), en la Fashion Art School Formarte (A Coruña), en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Maestro Mateo (Santiago de Compostela), en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Cádiz y en la Facultad de Diseño de la Universidad de Vigo (UVigo), en Pontevedra.

Finalmente, la ganadora de la IV edición de los Greenwalk Awards Vigo fue Marta Pujales Salgueiro, de Formarte, con “Haruki”, quien podrá disfrutar de un curso de formación durante un fin en la Escuela Central Sain Martins de la University of the Arts London.

La presentadora asturiana Luján Argüelles fue la encargada de conducir la gala y la modelo ferrolana Paloma Lago ejerció como madrina. Entre las personas que integraban el jurado, estaba la empresaria gallega y fundadora de Cossy, Virginia Pozo.

La IV edición de los GreenWalk Adwards tuvo, además del evento en Vigo, otra final en el Centro Comercial Saint Buey de Barcelona. La del Centro Comercial Zenia Boulevard de Alicante se pospuso a causa de una alerta roja por fuertes lluvias y reprogramada para el 22 de noviembre.

En total, según indican desde NHood España, en esta última convocatoria ha participado alumnado de más de 60 escuelas, centros y/o universidades de todo el país.