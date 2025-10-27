El Racing comienza este martes en Langreo una nueva aventura copera

M.V. El conjunto ferrolano afronta la Primera Ronda de la Copa de SM El Rey este martes a partir de las 19:30 en el Estadio Nuevo Gánzabal ante el UP Langreo, equipo que milita en la Segunda Federación. Una eliminatoria a partido único que podrá seguirse en directo a través del segundo canal de la Televisión de Galicia (TV2), siendo el colegiado leonés, Guillermo Cueto, el encargado de dirigir este partido.

Una buena ocasión para olvidar la derrota en Vigo

Aun con la resaca del partido en Balaídos en el ambiente, con la sensación de no haber aprovechado la superioridad numérica en la última media hora de juego y de caer derrotados ante un rival en inferioridad, los de Pablo López afrontan este encuentro de Copa con la misión de superar la eliminatoria, ya que de hacerlo podría visitar A Malata algún equipo de Primera División en las siguientes rondas coperas, como ya lo hicieron el Sevilla CF y el Rayo Vallecano en las dos últimas temporadas.

Es, además, una buena oportunidad para seguir con las rotaciones en la plantilla, esta vez más masivas, esperándose la titularidad de jugadores como Lucas Díaz en portería, Mardones, Artetxe o Chema en defensa, David Carballo y Azael en zonas de creación, así como la de Raúl Dacosta o Álvaro Juan en la zona ofensiva, aunque este último pasó de ser un hombre importante a no disputar ningún minuto en las dos últimas jornadas. Un equipo titular alternativo, sobradamente competitivo y que debería defender el escudo y la historia del Racing en una competición en la que obstenta un subcampeonato, de la mejor forma posible, consiguiendo realizar un gran encuentro en Langreo para eliminar a un rival de inferior categoría.

El rival

La UP Langreo es un clásico del fútbol asturiano y un conjunto de sobras conocidos para el Racing, ya que visitó la ciudad de Langreo en múltiples ocasiones en la antigua Segunda División «B». Los de la cuenca minera ocupan actualmente posiciones de descenso en el grupo 1 de la Segunda Federación con 6 puntos, aunque vienen de conseguir la primera victoria de la temporada ante el Atlético Astorga en casa.

El conjunto dirigido por Pablo Fernández Acebal cuenta en sus filas con jugadores muy experimentados en el fútbol asturiano y nacional, siendo su delantero, Miguel Ángel Guerrero, el jugador más destacado. Pero sin duda, el mayor hándicap que se encontrará el Racing en Langreo será el césped de hierba artificial, algo gastado, al que el cuadro local está muy acostumbrado, mientras que los verdes deberán acostumbrarse lo más rápido posible para no verse sorprendidos.

El UP Langreo – Racing Club de Ferrol de este martes a las 19:30 en el Nuevo Ganzábal (TVG2) tendrá prórroga y lanzamientos de penaltis en caso de ser necesario, algo que esperemos no suceda y el Racing pueda vencer durante los 90 minutos de los reglamentarios, a fin de ahorrarse esfuerzos extra de cara al importante encuentro del sábado a las 18:30 en A Malata ante el CD Tenerife, en un duelo directo por el liderato de la categoría.

