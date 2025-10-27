José Manuel Rey Varela defiende que el superávit municipal se destine amortizar la deuda

Durante el fin de semana los grupos de la oposición criticaban la decisión del gobierno municipal de destinar el superávit municipal de 2025 de cinco millones de euros a amortizar la deuda en vez de hacerlo a nuevos proyectos.

Preguntado al respecto, el alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela, afirmaba este lunes que esta decisión estaba motivaba por “requerimentos legais”, de acuerdo a los informes remitidos al gobierno por parte de la Intervención municipal.

El regidor quería dejar claro que esta decisión “non é discutible” debido a que se debe “á aplicación da lei aos números do Concello de Ferrol”. Reconocía que esto “podía gustar máis ou menos, pero hai que cumprir a lei.”