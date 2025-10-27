Unha unidade móbil ADOS estará en Narón este martes

Unha unidade móbil da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) estará este martes día 28 en Narón. O vehículo ubicarase nas inmediacións do novo centro de saúde, estando operativo en horario de 9:30 a 14:30 e de 15:30 a 21:00 horas.
Dende ADOS recordouse que as persoas que acudan a doar sangue a primeira hora deben almorzar pola mañá e no caso de facelo despois de xantar ao mediodía, terán que esperar dúas horas para facelo.
Así mesmo, deben levar a tarxeta de doante, o DNI ou un documento similar e informar ao médico se se está tomando algún medicamento. As persoas que queiran consultar posibles dúbidas sobre a doazón de sangue e a localización das unidades móbiles poden chamar, de balde, ao número de teléfono 900 100 828.