Domingo de visita importante para el Valdetires Ferrol en Bembrive

Nuevo derbi gallego para el Valdetires Ferrol, esta vez en tierras olívicas, visitando al Bembrive, en la 13ª jornada de la Segunda División, que se disputará este domingo, a las 12:30 horas, en el Pabellón Vicente Álvarez Núñez (Vigo).

Las ferrolanas llegan a este partido tras la suspensión de su anterior compromiso ante San Pablo Eivissa a falta de cuatro minutos para el descanso, con una ventaja momentánea de 2-0 por la condensación en la pista de Esteiro. En el momento del parón “el equipo estaba en buena dinámica y en un buen nivel”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía y para este nuevo partido continúan en la línea de trabajo de las tres últimas semanas “donde cambiamos un poquito el rol de los entrenamientos y llegamos bien al partido de este fin de semana.”

Visitarán unas de las canchas más complicadas de la categoría, con un Bembrive que llega a este partido en una dinámica de cuatro victorias consecutivas, en el 5º puesto de la tabla, con 25 puntos, a uno de la zona de playoff de ascenso y en el que milita “una jugadora diferencial” como es Clau, con 15 goles en sus botas en siete partidos disputados, a tan solo tres de la máxima goleadora de la categoría, definiéndola como “la mejor jugadora de la categoría«. Para contrarrestar esto, el Valdetires Ferrol ha trabajado durante la semana “sobre lo que creemos que podemos hacerle daño al rival, viajaremos sin miedo ninguno para intentar sacar algo positivo de allí” y que les sirva para escalar puestos en la tabla y alejarse de la zona de descanso, al ocupar el 10º puesto en la tabla, con 15 puntos, pero teniendo pendiente la resolución del partido de la semana pasada.

Para este partido, no podrá contar con Irene Cela al no recuperarse de su esguince de tobillo, mientras que la portera Leti Rojo será duda hasta última hora por molestias. En la parte positiva está la vuelta de la portera Natali de la concentración de la selección ucraniana, además de una nueva convocatoria de la portera Sheila y las jugadoras Laurita y Patricia Adega, del Lago Sport, gracias al acuerdo de filialidad suscrito con la entidad de As Pontes.