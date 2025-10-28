Club Arco Narón obtiene muy buenos resultados en la I prueba de la Liga Galega de Tiro con Arco indoor

El Club Arco Narón presentó a esta competición una escuadra formada por Alba Oca (alevín 11-12) Paula PérezAdriana Rodríguez  (infantil sub15) Raquel Lorenzo,  Lia Lage,  Lua Teijeiro, Lorena Quintela  (cadete sub18) y Cristina BarreiroElías Montenegro, Bruno Oca (senior).

Fuente Club Arco Narón/ Paula (izda) y Adriana (dcha) en plena competición el sábado

Esta competición constaba solamente de un Round, repartido en dos Series. Cada Serie se compone de 10 Entradas de 3 flechas cada una.

El sábado por la tarde competían las categorías de los más jóvenes (alevines, infantiles),  dejando para la mañana del domingo la competición de los ‘mayores’ (cadetes, junior, senior). Tras las 60 flechas reglamentarias, los resultados de los deportistas del Club Arco Narón fueron los siguientes:

SÁBADO

Recurvo alevín mujer  (11-12)
Alba Oca Finalmente no pudo competir por una inoportuna lesión.

Recurvo sub15 mujer  (13-14)
Paula Pérez    214+192 = 406,   2º puesto en su estreno en la categoría.
Adriana Rodríguez   186+212 = 398,   3º puesto   

DOMINGO

Recurvo sub 18 mujer  (15-16-17) 
Lua Teijeiro   269+271 = 540,   1º puesto
Lia Lage   251+222 = 473,   2º puesto   
Raquel Lorenzo   212+167 = 379,   4º puesto   
Lorena Quintela   143+153 = 296,   6º puesto  en su estreno en la categoría. 
 
Recurvo senior mujer
Cristina Barreiro   138+222 = 360,   9º puesto  

Recurvo senior hombre
Elías Montenegro   273+260 = 545,   3º puesto compitiendo en senior siendo junior todavía.    
Bruno Oca   190+216 = 406,   12º puesto   

Fuente Club Arco Narón

Paula Pérez (sub15) y Lorena Quintela (sub18) se estrenaban en esta categoría. Nota destacada fue el reglamentario cambio en el tamaño de las dianas de los sub15 que pasó inadvertido para la mayoría de los competidores de la categoría, provocando gran sorpresa a la hora de presentarse en la línea de tiro. Comenzaron la temporada con:  1 Oro, 2 Platas y 2 Bronces.

