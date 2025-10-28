Club Arco Narón obtiene muy buenos resultados en la I prueba de la Liga Galega de Tiro con Arco indoor

El Club Arco Narón presentó a esta competición una escuadra formada por Alba Oca (alevín 11-12) Paula Pérez, Adriana Rodríguez (infantil sub15) Raquel Lorenzo, Lia Lage, Lua Teijeiro, Lorena Quintela (cadete sub18) y Cristina Barreiro, Elías Montenegro, Bruno Oca (senior).
Esta competición constaba solamente de un Round, repartido en dos Series. Cada Serie se compone de 10 Entradas de 3 flechas cada una.
El sábado por la tarde competían las categorías de los más jóvenes (alevines, infantiles), dejando para la mañana del domingo la competición de los ‘mayores’ (cadetes, junior, senior). Tras las 60 flechas reglamentarias, los resultados de los deportistas del Club Arco Narón fueron los siguientes:
SÁBADO
Recurvo alevín mujer (11-12)
Alba Oca Finalmente no pudo competir por una inoportuna lesión.
Recurvo sub15 mujer (13-14)
Paula Pérez 214+192 = 406, 2º puesto en su estreno en la categoría.
Adriana Rodríguez 186+212 = 398, 3º puesto
DOMINGO
Recurvo sub 18 mujer (15-16-17)
Lua Teijeiro 269+271 = 540, 1º puesto
Lia Lage 251+222 = 473, 2º puesto
Raquel Lorenzo 212+167 = 379, 4º puesto
Lorena Quintela 143+153 = 296, 6º puesto en su estreno en la categoría.
Recurvo senior mujer
Cristina Barreiro 138+222 = 360, 9º puesto
Recurvo senior hombre
Elías Montenegro 273+260 = 545, 3º puesto compitiendo en senior siendo junior todavía.
Bruno Oca 190+216 = 406, 12º puesto
Paula Pérez (sub15) y Lorena Quintela (sub18) se estrenaban en esta categoría. Nota destacada fue el reglamentario cambio en el tamaño de las dianas de los sub15 que pasó inadvertido para la mayoría de los competidores de la categoría, provocando gran sorpresa a la hora de presentarse en la línea de tiro. Comenzaron la temporada con: 1 Oro, 2 Platas y 2 Bronces.