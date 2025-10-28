“Empresas en Crisis, Venta y Continuidad”, nueva jornada en Ferrol de COFER, en Afundación.

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER) organiza esta jornada, donde expertos en los ámbitos económico, jurídico y de compraventa de empresas analizarán herramientas y estrategias para afrontar una crisis empresarial y garantizar la continuidad del negocio.

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER), en el marco del convenio firmado con el IGAPE y el Concello de Ferrol para impulsar el desarrollo económico de la zona, organiza una jornada el miércoles 29 de octubre, que comenzará a las 9,30 horas en la sede de Afundación.

La jornada “Empresas en Crisis, Venta y Continuidad”, contará con la participación de Francisco Cabarcos, del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues; Nuria Fachal Noguer, Magistrada Titular del Juzgado Mercantil nº1 de A Coruña; Javier López, Working Capital, experto en venta y adquisiciones de Empresas; Avelino Graña, responsable de Impulso Empresarial en ABANCA; a continuación, Belén Fernández, técnica de la Oficina Económica de Galicia (IGAPE), presentará una línea de financiación para la adquisición de empresas.

Finalmente, de la mano de Roberto Derungs, conoceremos un caso real de continuidad empresarial, protagonizado recientemente por la empresa TAMEGA.

Para asistir es imprescindible realizar inscripción previa, bien a través del mail info@cofer.es, o a través de nuestra web: https://cofernet.com/