Narón comezará o luns a entregar os rótulos coas novas numeracións de vivendas de San Xiao.

Os edís de Estatística, Mar Gómez, e Patrimonio, José Oreona, anunciaron que dende o Concello de Narón se entregará a partir do luns día 27, e durante as vindeiras dúas semanas á veciñanza da parroquia de San Xiao a nova numeración das súas vivendas. Os rótulos, tal e como indicaron, son gratuítos, e levan o nome da rúa, o número da vivenda e un código QR que dá acceso a unha ficha con datos catastrais do inmoble.

Para poder recoller a numeración correspondente deberán achegarse á terceira pranta do concello en horario de 8:30 a 13:30 horas, traendo a dirección e referencia catastral do inmoble. En semanas sucesivas irase anunciando o período para a recollida dos rótulos correspondentes a Castro, San Mateo e O Val.

As persoas que teñan dúbidas sobre a dirección exacta asignada á súa vivenda poden consultala introducindo a referencia catastral da mesma no visor público do Concello, a través do enlace: https://tinyurl.com/mpkbnrhc.

Dende o goberno local incidiuse na importancia de dispoñer dun número visible e correcto nas vivendas, co fin de facilitar o labor dos servizos de emerxencia, no caso de que sexan precisos; mellorar a localización para a entrega de correo postal e paquetería e tamén contar na cidade cun rueiro máis ordenado.

Doutra banda, tamén se está procedendo á entrega da nova numeración dos centros cívicos municipais da cidade, así como procendendo a colocación de rótulos en todos os edificios municipais.

