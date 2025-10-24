El conselleiro de Cultura visita las obras de rehabilitación de la torre sur de la concatredral de San Xiao

La concatedral de San Xiao continúa con su rehabilitación, en una obra financiada por la Xunta de Galicia en 318.000 euros y que este viernes quería conocer de primera mano su conselleiro de Cultura, José López Campos; acompañado del obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y la delegada de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, en una visita guiada por el director y arquitecto de las obras.
La obra en la concatedral de San Xiao “era importante”, afirmaba el conselleiro de Cultura José López Campos, recordando que en 2023 se habían realizado primero las obras de la torre norte “que estaba máis afectada” y en coordinación con la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol “tiña sentido continuar coas obras”, que va en la línea con otras intervenciones realizadas por la Xunta de Galicia en templos de la ciudad “que van transformando a fisionomía urbana de Ferrol e estar á altura.”
Las obras que se están realizando en la iglesia de Dolores, está toda la zona ya andamiada, en una inversión de 70.000 euros para su mejora estructural, poniendo en valor otra “das grandes xoias do patrimonio arquitectónico de Ferrol.”
José Manuel Rey Varela: “Estas obras permiten poñer en valor a historia de Ferrol”
El alcalde José Manuel Rey Varela agradecía la ayuda de la Xunta de Galicia y de la Diócesis Mondoñedo-Ferrol para conservar una “torre histórica” de la ciudad, que se suma a un “patrimonio histórico excepcional” y la concatedral de San Xiao es un ejemplo de una arquitectura ilustrada “que entrou en España a partir desta cidade”.
Estas obras permiten “poñer en valor” no solo la concatedral de San Xiao “e tamén a historia de Ferrol e o futuro da nosa cidade”, en un trabajo conjunto entre Xunta de Galicia, Diócesis Mondoñedo-Ferrol y el Concello de Ferrol “para potenciar o patrimonio para as novas xeracións.”
Con las inminentes obras de la primera fase de ‘abrir Ferrol ao mar’ esta zona podrá contar “cunhas vistas excepcionais”, queriendo agradecer al conselleiro de Cultura la implicación de la Dirección Xeral de Patrimonio, garantizando el diseño del Arsenal “un dos máis importantes do mundo.”
Fernando García Cadiñanos: “Esta intervención estaba en la hoja de ruta de la Diócesis”
El obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, quería poner en valor “la hoja de ruta” que la Diócesis tenía con Ferrol, teniendo como referencia su edificio “más emblemático” como es la concatedral.
Esto no finaliza aquí, ya que la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol ya está trabajando en “futuros proyectos” y le gustaría que la concatedral pudiera ser incluida en el futuro en las campañas de dinamización del turismo “para contribuir a conocer culturalmente nuestro patrimonio”, abriendo el templo para poder conocerlo tanto de manera exterior, como interior, agradeciendo a la Xunta de Galicia los fondos aportados “además de los fondos diocesanos”, además de su sensibilización.