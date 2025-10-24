Olaia Ledo anuncia que non será cabeza de lista en Narón nas vindeiras municipais

A actual portavoz municipal do BNG de Narón, Olaia Ledo, anuncia en rolda de prensa de que non continuará como cabeza de cartel nas municipais de 2027. A decisión “moi reflexionada” e posta en coñecemento en asemblea abre un proceso de escolla de candidato/a. Olaia Ledo, ademais de ser portavoz municipal é membro da Executiva Nacional do BNG onde é a coordinadora de Ecoloxismo.
“Sempre dixen que calquera persoa da nosa candidatura podería estar no meu lugar e sigo pensando o mesmo. O proxecto continúa, e seguiremos a traballar para gañar xa que somos moi conscientes que somos a única alternativa de goberno cun proxecto claro que defendemos para a maioría de Narón. Ademais, o BNG en Narón pasa polo seu mellor momento da historia: tanto en número de militancia como en número de votos e porcentaxe de apoio e isto é unha fortaleza para dotarnos de toda a enerxía co proceso que vén por diante. Nós non vimos vivir da política se non a transformar a realidade e comprométome a loitar polo mellor Narón co mesmo esforzo e ilusión só que a partir de 2027 desde outro lugar” declarou Olaia Ledo nunha rolda de prensa nunha mesa na que tamén estaban a responsábel comarcal, Pilar Lozano e a responsábel local, Marta Grandal.
A actual voceira municipal indica que a decisión é “unicamente persoal pero reflexionada desde hai moito tempo e posta en coñecemento da organización para seguir a traballar por un proxecto ilusionante en Narón e no país”.
Antes de anuncialo publicamente, o BNG de Narón realizou unha asemblea local o xoves 23 ás 20 horas para informar á militancia e decidir os pasos a seguir. Desde o BNG de Narón só teñen palabras de agradecemento para Olaia “sabemos que vai seguir traballando con toda a forza pola nosa localidade e polo país. Olaia non só é necesaria se non das imprescindíbeis e só podemos agradecer todo o esforzo, traballo e ilusión que nos fixo ter ás que camiñamos canda ela”. Declara Marta grandal, responsábel local.
Desde o BNG naronés anuncian que abren agora un proceso asemblear e democrático para escoller a vindeira persoa candidata e “continuar a medrar na nosa localidade en equipo, como sempre fixemos e faremos até ter a alcaldía” declara Grandal.
“Ábalannos os números pero queremos máis: queremos ser a maioría que transforme Narón e iso, témos moi claro que non acontece con titulares rápidos se non con moito traballo desde a rúa e as institucións. Desde agora abrimos unha nova etapa para o proxecto que defendemos para a nosa cidade” declarou Ledo nunha rolda de prensa que estivo acompañada polo actual grupo municipal, militancia da localidade e diferentes cargos comarcais como a alcaldesa de Fene, Sandra Permuy; a deputada provincial, Cristina García; o deputado parlamentar, Xosé ManuelmGolpe ou Mercedes Tobío da área nacional de organización.
O PERFIL DE OLAIA LEDO
Ledo, autónoma do sector audiovisual e da comunicación presentouse como cabeza de cartel en Narón nas municipais de 2019 e 2023 e é membro da Executiva Nacional do bloque desde que Ana Pontón asumiu a portavocía nacional onde foi coordinadora de comunicación e hoxe asume a responsabilidade do grupo de traballo de ecoloxismo a nivel nacional.
A nivel político, é militante do nacionalismo desde os 17 anos onde asumiu diferentes traballos ademais dos asumidos no BNG: responsábel de Universidades de Galiza Nova; responsábel nacional de muller nos CAF; membro electo do consello reitor da UVigo e, ademais da Executiva, no Consello Local do BNG.